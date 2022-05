Federica Pacela, top esplosivo: lo zoom svela il dettaglio piccante

Continua a sorprendere Federica Pacela. In particolar modo il suo ultimo post che ha pubblicato fuori dall’Italia. In questo momento si trova in Spagna, precisamente a Barcellona, dove ha deliziato i suoi follower con delle foto davvero

niente male. In particolar modo la prima che veramente ha mandato in tilt il social network. Per chi non lo sapesse la nota influencer è seguita da più di un milione di persone che non si perdono una sola ‘storia’, immagine e altro che lei pubblica ogni qualvolta che vuole. L’occhio dei suoi fan cade inevitabilmente lì, non c’è altra soluzione: se non avete capito di cosa stiamo parlando allora vi consigliamo di rimanere collegati con noi – FOTO

Federica Pacela si impone su Instagram: che scatto sexy

Su Instagram è decisamente un volto noto. Anche se non la seguite (se manca alla vostra collezione vi consigliamo di farlo subito ed anche alla svelta) è assolutamente impossibile che non l’avete mai notata sui social. Le sue foto sono un continuo successo, davvero raccolgono tantissimi di quei “like” che si perde il numero ogni volta che posta qualcosa. In molti, però, l’hanno conosciuta per aver partecipato a diversi servizi fotografici. Non solo: è stata una delle ospiti del programma “Ex on the Beach” condotto dalla cantante Elettra Lamborghini, andato in onda su Mtv.

Non è finita qui visto che lo scorso anno, proprio in questo periodo, ha debuttato come cantante con il brano “Vai col tanga“. Per quanto riguarda il gossip è stata fidanzata con Yuri Rambaldi, noto anche come “il gigante buono”, uno spogliarellista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Poi è passata all’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, Alessio Lo Passo. Adesso, però, relazioni a parte è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando e che merita di essere condiviso: ovvero quello della sua straripante foto. Tenetevi forte e se vi vengono dei piccoli giramenti di testa non vi preoccupate perché è del tutto normale.

Federica Pacela, un lato ‘A’ da urlo – FOTO

Una giacca leggera colo bianco ed un lungo a dir poco provocante. Non solo: si può notare benissimo una spaccatura importante proprio sul lato ‘A’ che ha catturato l’attenzione di tutti quanti noi. Una foto che sta raccogliendo il successo che merita: tantissimi i commenti di approvazione da parte dei maschietti che non stavano aspettando altro. Continua così, Federica.