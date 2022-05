Dalot, pazza idea del top club: ritorna in A, che sgarbo al Milan

Clamorosa e pazza idea da parte del top club che intende riportare in Italia Diogo Dalot. Uno sgarro non indifferente al Milan, squadra in cui il portoghese ha giocato solamente per un anno e dove ha lasciato comunque un buon ricordo

Si parlava di un possibile riscatto, ma alla fine il Manchester United lo ha fatto ritornare alla base. Dopo che con Pioli aveva giocato un bel po’ di partire, i ‘Red Devils’ hanno immediatamente pensato di aggregarlo in rosa e farlo giocare con uno dei suoi idoli, ovvero il suo connazionale: Cristiano Ronaldo. Peccato che per loro (e per il resto del team inglese) questa stagione sia assolutamente da dimenticare dal punto di vista dei risultati.

Dalot, ritorno allo United da dimentica: ritorno in A si avvicina

Quella di Diogo Dalot, insieme al Manchester United, non è stata per nulla una stagione da ricordare. Lo dimostrano i risultati ottenuti fino ad ora dalla squadra: fuori da tutto e anche dalla prossima edizione della Champions League. Molto più probabile una Europa League o Conference. Di certo gli obiettivi della dirigenza non erano affatto questi. Il ritorno di Cristiano Ronaldo (che è stato uno dei migliori) è stato deludente. Colpa di certo non del portoghese, ma del resto della squadra che non è riuscito a dare una mano. Tra questi figura anche il terzino portoghese. Il suo ritorno, dopo l’esperienza ed essersi fatto le ossa al Milan, non è stato come lui si aspettava. In tutte le competizioni in cui i ‘Red Devils‘ stanno giocando (ed hanno giocato) è sceso in campo solamente in 27 occasioni. La maggior parte dalla panchina. Troppo poche per il classe ’99 che si aspettava più spazio. Maggiore continuità che, invece, può avere con un suo possibile ritorno in Italia. Non ai rossoneri, ma alla squadra rivale. Si tratterebbe di un vero e proprio sgarro nei confronti del ‘Diavolo’.

Tentazione Juventus per Dalot: possibili contatti

La Juventus, per la fascia destra, pensa seriamente ad un altro portoghese. Dopo aver avuto in passato Joao Cancelo, adesso può puntare tutti sul nativo di Braga. Proprio in quella posizione la dirigenza bianconera deve fare un bel po’ di conti: De Sciglio è in scadenza e non si parla più di un rinnovo. Cosa che invece è successa a Cuadrado, ma il colombiano potrebbe anche non partire da titolare. Ed è per questo motivo che Agnelli cerca un’altra alternativa a destra ed ha deciso di puntare su Dalot.