Elisabetta Canalis sdraiata sul divano: il costume non la copre abbastanza

Elisabetta Canalis da sogno. La modella regala due scatti incredibili ai suoi fan. Le foto hanno letteralmente scatenato i followers dell’ex velina. Gli utenti che hanno visto il post sono stati molto numerosi se si tiene conto del numero di “like” e di commenti.

Quando si dice “velina” è difficile non andare, con la mente ad Elisabetta Canalis. La modella sarda ha contraddistinto i primi anni 2000 della TV italiana calcando il bancone di “Striscia la Notizia“. Le stagioni dal 1999 al 2002 del tg satirico sono rimaste nell’immaginario collettivo come quelle di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e, soprattutto, della coppia Corvaglia-Canalis. Nonostante siano passati oltre venti anni da allora, la Canalis resta una delle modelle più amate dal pubblico italiano ed anche sul web, se si tiene conto dei numeri fatti registrare su Instagram.

Da Controcampo a Vite da copertina

Elisabetta Canalis al termine della sua esperienza a Striscia La Notizia non ha abbandonato la TV. Anzi, nei primi anni successivi all’addio al tg satirico, l’ex velina ha avuto modo di presenziare in diverse produzioni televisive. Basti pensare che è stata per diverso tempo l’erede di Luisa Corna a Controcampo. Successivamente l’impegno più prestigioso è la co-conduzione del Festival di Sanremo 2011. Dopo, però, c’è stato un calo repentino della sua presenza sul piccolo schermo. Infatti, bisogna arrivare al 2021 per rivederla in televisione. Lo scorso Settembre, infatti, ha cominciato la sua avventura come conduttrice del programma “Vite da copertina“. La trasmissione, che aveva come obiettivo il racconto della vita dei vip, è terminato a Marzo. Dopo la fine delle riprese la Canalis ha fatto ritorno a Los Angeles dal marito, il chirurgo italo-americano Bryan Perri, e dalla figlia.

Elisabetta Canalis, distesa sul divano: fan senza fiato!

La sua abitazione a in California è il set maggiormente adoperato dalla Canalis per le sue foto. La modella è molto seguita su Instagram, anche grazie alla bellezza dei suoi scatti. Sono oltre 3,2 milioni gli utenti che seguono la modella sarda. Il dato davvero sorprendente è che questo numero è in continua crescita. La Canalis, a vedere dalle foto, non sembra avere l’età che la carta d’identità le impone. Infatti, sembra dimostrare qualche anno in meno rispetto ai suoi 43 anni. Una cosa che è sotto agli occhi di tutti e che viene messa in risalto dagli scatti che la sarda fa in bikini, come accaduto qualche ora fa. La Canalis è protagonista di un set fotografico che la vede indossare un costume da bagno molto piccolo che lascia intravedere anche di più di quanto dovrebbe.