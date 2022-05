Anna Tatangelo, festa rovente: schiena scoperta e lato B in mostra

E’ stato un 1 maggio a dir poco “rovente” per la nostra Anna Tatangelo. Stesso discorso vale anche per i suoi follower che veramente sono rimasti senza parole dall’ultimo post pubblicato dalla cantante nativa di Sora

Si mantiene sempre in forma la nostra Anna, c’è poco da fare. Lo dimostra il suo ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram. Nella didascalia ha voluto lanciare un messaggio ai suoi fan: sicuramente avranno accolto il suo appello che non poteva essere rifiutato. Nell’ultimo periodo si è sentito molto parlare di lei, specialmente per quanto riguarda il gossip: ne parleremo più avanti, poi dopo ci concentriamo sul pezzo forte – FOTO

Anna Tatangelo, lato ‘B’ decisamente fantastico

Come riportato in precedenza si è sentito parlare di lei nell’ultimo periodo. A quanto pare la storia d’amore con Livio Cori è giunta al termine. Anzi, il rapporto non si è concluso neanche nel migliore dei modi. Il napoletano le ha dato la colpa per la fine di questa storia. Sembrava che avesse trovato la pace dopo la fine di un’altra storia ancora più importante, ovvero quello con Gigi D’Alessio. Tanto è vero che dal frutto del loro amore è nato anche un bambino. Gossip a parte, però, la cantante ha deciso di voltare pagina e di andare avanti. Tanto è vero che sui social network è molto attiva. Lo dimostrano sicuramente le ultime foto postate direttamente su Instagram dove si vede che è in grandissima forma. Proprio quelle postate il 1 maggio. Il suo vestito mette in evidenza le sue fantastiche forme che definire spettacolari è assolutamente poco. Probabilmente chi la segue ed ha già visto le opere d’arti sa di cosa stiamo parlando. Per chi non ne ha conoscenza non si deve affatto preoccupare visto che siamo qui per questo e per risolvere i vostri desideri.

Anna Tatangelo, un 1 maggio a dir poco fantastico: Instagram in tilt

Sicuramente molte persone avranno visto la nostra Anna, poco dopo l’ora di pranzo, nella puntata di “Scene da un matrimonio”. In quella occasione si è mostrata davvero fantastica. Mai come il suo vestito che ti lascia davvero senza parole. Forme a dir poco sensazionali. Capelli raccolti, lungo vestito che, ad un certo punto, sembra come se si interrompesse visto che si vede buona parte della sua schiena. Si intravedono i suoi tatuaggi ed anche un lato ‘B’ molto importante che non può passare assolutamente inosservato.