VIDEO tutta nuda: Elisa De Panicis stavolta esagera

Una giornata al mare si trasforma in un video pazzesco: Elisa De Panicis mostra tutto sui social.

Cosa c’è di meglio di una giornata al mare nei primi caldi giorni di sole. Quando a godersi una giornata di relax in spiaggia poi è Elisa De Panicis, tutto in un attimo può diventare ancora più rovente.

L’ultimo video postato è infatti pazzesco, e in pochi minuti ha scatenato le reazioni di una community in costante crescita. La splendida showgirl e influencer ama infatti le provocazioni ed è maestra di seduzione. Lo ha mostrato in diverse occasioni ed è diventata famosissima in Spagna, dove ha partecipato prima a Supervivientes, e poi ad un format identico a Uomini e Donne che la ha vista uscire dopo aver dato vita ad una storia sentimentale, poi naufragata.

Al termine delle esperienze spagnole la De Panicis è tornata in Italia, prendendo parte al Grande Fratello e mostrando non solo il suo fascino ma anche un carattere molto deciso, brillante e mai banale. Inevitabile per lei un boom mediatico, in una community che spesso incassa video da restare a bocca aperta e che cresce di giorno in giorno, con numeri da record.

Elisa De Panicis senza veli: spettacolo al mare

Nelle ultime settimane la community della De Panicis sta ammirando la splendida influencer in una serie di immagini davvero esagerate. Si è mostrata brillante ed esplosiva nel video di “Tiko Tak”, fra danze, cambi di abiti e look esplosivi. Poi in una serie di scatti in intimo strettissimo all’interno di un appartamento e infine in un video in discoteca con un abito totalmente trasparente e le forme in bella vista che non hanno lasciato nulla all’immaginazione. Un post che ha scatenato le reazioni, e che è stato replicato in qualche modo con l’ultimo regalo ai fans.

Cambia la location, dalla discoteca al mare, ma non la sostanza di una donna bellissima che ama condividere tutto con i suoi numerosi followers. Nell’ultimo video infatti la De Panicis si è coperta solo con un braccio. Ha mostrato uno sguardo attraente in un primo piano magnetico, che poi allargandosi ha svelato la splendida location dalla quale arriva il video.

Senza costume e con il volto provocante, la De Panicis torna a fare centro con immagini che incollano allo schermo. I fan lo sottolineano e rimarcano quanto la showgirl e influencer sia apprezzata. Un dato su tutti lo conferma. Sono quasi un milione e mezzo i suoi followers. Una cifra si tutto rispetto per una donna che non smette mai di stupire e stuzzica di frequente i social con immagini da urlo.