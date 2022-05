Belen Rodriguez da togliere il fiato: fisico perfetto in bikini

Belen Rodriguez è pazzesca. La soubrette argentina ha lasciato senza fiato tutti con l’ultimo post creato su Instagram. La modella ha scatenato i fan che hanno riempito la sezione commenti con un numero impressionate di commenti. Stessa identica cosa è accaduta per quanto concerne i like.

Belen Rodriguez non ha bisogno di presentazioni. Da quando è arrivata in Italia, ormai quasi 13 anni fa, ha sempre fatto parlare di sè in un modo o nell’altro. Tra gossip e le sue partecipazioni a film o programmi televisivi, c’è stato sempre un argomento per parlare dell’argentina. Ultimamente è il gossip a farla da padrona. Il piatto forte, ovviamente, è il ritorno con Stefano De Martino. La vicenda sta facendo parlare da diverse settimane e sembra che i due siano tornati a “volersi bene” come prima del divorzio e pensando, addirittura ad un altro figlio.

Le Iene: un successo

Dopo un lungo periodo di pausa, la Rodriguez è tornata alla conduzione di un programma televisivo. Si tratta della nuova edizione de “Le Iene“. Il tg più irriverente della TV la vede alla timone in compagnia di Teo Mammucari. I due si stanno dimostrando una vera e propria coppia affiatata. I due, infatti, hanno migliorato la propria intesa di puntata in puntata e la cosa è stata notata, molto, anche dagli spettatori del programma che hanno commentato di volta in volta le puntate. Proprio i social ed in particolare Instagram, ha rappresentando e rappresenta il palcoscenico sul quale la Rodriguez sembra muoversi molto bene.

Belen Rodriguez, fisico scultore in Bikini: fan senza fiato!

Belen Rodriguez è sempre molto attiva su Instagram. La modella è molto seguita. L’argentina vanta un seguito di oltre 10,4 milioni di utenti. Un numero di utenti molto ampio che la pone la secondo posto tra le modelle più seguite. Al primo, infatti, si trova Wanda Nara che comanda con i suoi quasi 12 milioni di fan. I post della Rodriguez sono molto commentati. Gli utenti, nell’apposita sezione lasciano diversi messaggi di apprezzamento e complimenti verso la modella. Un’azione che sta sempre più diventando una consuetudine. La Rodriguez posta con la frequenza di uno scatto al giorno, il che “costringe” a porre gli utenti a mettere un mi piace ogni 24 ore. L’ultimo post ha avuto un successo pazzesco. Nel giro di pochissime ore, infatti, ha raccolto circa 182 mila “mi piace” e 724 commenti. Nello scatto in questione Belen indossa un costume di colore arancion

e fluo. Il bikini ne esalta il fisico che sembra scultoreo. Un qualcosa che sorprende data la recente gravidanza.