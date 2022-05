Estate lontana ma Erjona Sulejmani è già rovente in costume

Erjona Sulejmani sfoggia un costume minimal e ammalia la community con uno sguardo da diva: che scatti!

In Italia è diventata famosa per una storia con un calciatore, e in un attimo la sua fama è letteralmente decollata. Le è basato poco, qualche presenza allo stadio, la curiosità sui social, e gli italiani hanno iniziato a seguirla.

Erjona Sulejmani incanta dalla sua pagina social, in cui non mancano le foto da lasciare a bocca aperta. Il suo legame con Dzemaili, ex calciatore del Bologna, la fece conoscere agli appassionati di calcio. Una storia molto lunga quella fra il centrocampista e la splendida modella e influencer, che lo ha seguito nelle sue esperienze e in più occasioni è stata riconosciuta e ammirata anche in tribuna.

Poi la rottura, tanti gossip fra cui anche quello con Alessandro Basciano, che da giovane era un grade talento e ora invece ha sfondato nel mondo dello spettacolo grazie anche ad una brillante partecipazione al Grande Fratello. Erjona ora si concentra sul lavoro, posta tutto sui social e regala anche scatti dei momenti di relax, trascorsi fra viaggi, mare e sole. Lei li racconta sfoggiando bikini da sogno che evidenziano un fisico impeccabile. Forme esplosive, lo sguardo accattivante, una bellezza unica che gli italiani non smettono di ammirare e seguire.

Erjona Sulejmani, il bikini è bollente

Supermodella, donna bellissima, e in passato anche famosa per la sua storia con un calciatore. Dzemaili svelò che per conquistarla finse di essere un giornalista. Ottenne quindi il suo numero di telefono e iniziò così una storia che dal 2014 è andata avanti fino al 2017. La coppia si è sposata, Erjona ha dato alla luce lo splendido figlio dal quale non si separa mai, poi il naufragio di una storia bellissima.

La splendida modella albanese fu poi scelta per Temptation Island, esperienza in cui ricopriva il ruolo della tentatrice nel famoso format di Mediaset. Fra interviste e presenze in tv ha raccontato la sua storia, la passione per il mare e per i viaggi, dai quali arrivano istantanee di rara bellezza. Fisico curatissimo, una silhouette da top model, un sorriso fantastico e occhi super espressivi. Sono queste le armi della splendida Erjona, che non le nasconde e spesso pubblica foto con costumi minimal e abiti molto aderenti. Anche l’ultima galleria infatti è stata presa d’assalto dai followes, più di 300 mila, che non smettono di commentare ciò che vedono.

Complice il sole e i primi giorni di calore, Erjona sulejmani si è regalata un breve periodo al mare, ed ha regalato un’altra foto alla community. Smalto rosso, costume nero strettissimo che evidenzia un décolleté prorompente, e una espressione sensuale che manda in tilt i followers. Provate a dare un’occhiata, e vi accorgerete di quanto la galleria della splendida Erjona sia esplosiva.