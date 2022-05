Wanda Nara, l’accappatoio si apre tutto: che visione

Wanda Nara decide di scattarsi una foto dopo essersi fatta una bella doccia. Ovviamente un ennesimo regalo per i suoi follower che tutto si sarebbero aspettati, ma tranne una immagine dove lei si trova in accappatoio

A quanto pare la nostra showgirl argentina sa sempre come stuzzicarci. L’abbiamo apprezzata in tutte le vesti, ma questa davvero ci mancava. Subito dopo una belle doccia rilassante decide di concedersi per una foto che è stata immediatamente postata sul suo profilo ufficiale Instagram. Inutile anche ribadire che fino ad ora la sua opera d’arte sta raccogliendo consensi ovunque, una pioggia di “like” è proprio quello che ci voleva – FOTO

Wanda Nara, la foto in accappatoio ci sta tutta

Non smette mai di sorprenderci. Davvero continuiamo a rimanere estasiati. La nativa di Buenos Aires sa sempre come “ingolosire” i suoi fan. Lo ha rifatto di nuovo, questa volta “esagerando” parecchio. Questo non può che essere una buona notizia per tutti quanti noi che stavamo aspettando con molta ansia il suo ultimo capolavoro. Non siamo rimasti affatto delusi. Anzi, il contrario: davvero non abbiamo parole. Una foto in accappatoio, dopo una rilassante doccia, è proprio quello che ci voleva. Come riportato in precedenza è stata approvata da un bel po’ di persone che lo hanno fatto capire in tutti i modi. Seduta su un balconcino e affacciata alla finestra, mentre il suo “abito” tende ad aprirsi sempre di più e si possono intravedere davvero moltissime cose. Sì, in questi casi lo “zoom” è assolutamente obbligatorio e va fatto senza pensarci su due volte. In attesa di un loro (insieme a Mauro Icardi che potrebbe ritornare in Serie A e lasciare il Paris Saint Germain) possibile ritorno in Italia, la 36enne si sta concedendo (forse) gli ultimi giorni di relax nella lussuosa Parigi.

Wanda Nara, l’accappatoio non mente: zoom obbligatorio – FOTO

Un lato ‘A’ davvero importante e che non può essere assolutamente messo da parte. Non solo: anche quel filo di coscia che si vede accavallata ha fatto letteralmente impazzire i suoi follower che stanno accusando dei veri e propri giramenti di testa. Sguardo rivolto verso l’altro, solamente il braccio destro evita che il tutto si apra. Per riprenderci non basta solamente prendere “acqua e zucchero”, ma bisogna necessariamente aspettare delle altre foto in cui non appare in maniera “sexy“. Sappiate che questo non avverrà mai.