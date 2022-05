Giorgia Rossi, la trasparenza sul letto lascia intravedere il dettaglio piccante

Giorgia Rossi pazzesca. La giornalista lascia tutti a bocca aperta con il suo ultimo post pubblicato su Instagram. I followers sono rimasti di senza parole nel vedere lo scatto. Tantissimi i “like e i commenti.

Giorgia Rossi è una delle giornaliste più amate di tutto il panorama televisivo italiano. Subito si è fatta amare dal pubblico. Da quando è passata a DAZN è una delle conduttrici dei pre e post gara e, qualcuno, malignamente, ha fatto trapelare la voce di una presunta rivalità con l’altro volto di punta del servizio di streaming, ovvero Diletta Leotta. La giornalista, però, ha sempre detto che tra di loro c’è un ottimo rapporto. Lo stesso che c’è tra la Rossi e i suoi fan su Instagram, che sono numerosissimi.

Una carriera tra Rai, Mediaset e DAZN

Giorgia Rossi ha collaborato con le maggiori teste italiane. Dopo una lunga esperienza presso TV locali, la Rossi è diventata uno dei volti noti della redazione di Rai Sport. L’esperienza con la TV di Stato, però dura poco perchè la giornalista passa a Mediaset. Sulla rete del biscione la Rossi collabora sia Sport Mediaset e con Premium Sport. Infatti, è spesso alla conduzione dei tg della redazione sportiva ed anche nei prepartita di Serie A e di Champions League. L’esperienza a Mediaset dura diversi anni e termina nell’estate del 2021 quando è avvenuto il suo passaggio a DAZN. Sulla piattaforma streaming è una delle più apprezzate dai fan, almeno leggendo alcuni commenti su Instagram. Di certo, la giornalista ammalia grazie alla sua bellezza ed alla sua preparazione. Un connubio perfetto.

Giorgia Rossi, tuta trasparente sul lettino!

La giornalista è molto attiva anche sui social. In particolare, Giorgia Rossi, adopera spesso il proprio profilo Instagram sul quale è possibile scorgere diversi post. Sono tantissime le foto che ritraggono la giornalista romana. Una cosa che piace tantissimo ai fan. Gli utenti che seguono la Rossi sono oltre 503 mila. Un numero che comunque è in continua crescita grazie anche ai numeri che vengono fatti registrare dai diversi post realizzati. Una cosa che, è sotto agli occhi di tutti. Nell’ultimo post pubblicato, è possibile notare una marea di like e soprattutto una copiosa quantità di commenti nei quali è possibile leggere un numero incredibile di complimenti all’indirizzo della giornalista. Tutto merito della foto pubblicata dalla Rossi che la ritrae seduta con le gambe incrociate su un lettino per massaggi. La giornalista indossa una tutina blu che presenta della trasparenze all’altezza del lato A.