Ha stregato Inzaghi: colpo Inter dal Bologna, pronta la maxi offerta

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, si sta già proiettando verso la prossima stagione. In particolar modo per quanto riguarda il calciomercato. Si guarda in casa del Bologna dove spunta un calciatore che sta bene impressionando

Una vera e propria intuizione da parte della dirigenza felsinea che ha creduto nelle sue qualità e lo ha prelevato. Fiducia che si è conquistato anche dal suo allenatore Sinisa Mihajlovic che davvero non può proprio farne a meno. Basti pensare che adesso le sirene per il calciatore iniziano ad aumentare e a suonare incessantemente. Alla fine del campionato partirà un vero e proprio assalto nel suoi confronti: pronta l’offerta al club.

Inter, Inzaghi stregato: colpo dal Bologna per la prossima stagione

Nonostante manchino ancora tre giornate alla fine del campionato, l’Inter si sta già proiettando verso la nuova stagione. Con uno scudetto ancora da assegnare (continua la lotta a distanza tra il Milan ed appunto i nerazzurri), si pensa già al prossimo campionato che può vedere delle vere e proprie sorprese in rosa. A quanto pare alcuni calciatori sono pronti a lasciare la ‘Beneamata’ visto che alcuni top player sono entrati nel mirino delle big europee pronte a presentare una offerta irrinunciabile alla società di Steven Zhang. Si pensa anche ai possibili acquisti in entrata. Si guarda direttamente in Serie A e non negli altri campionati. Il tecnico Inzaghi preferirebbe avere a disposizione un atleta che conosca già il torneo e che non debba perdere molto tempo per ambientarsi o altro. In particolar modo si guarda in casa del Bologna dove in questa stagione molti calciatori stanno rendendo al massimo. Merito sicuramente del tecnico Mihajlovic che ha cacciato fuori la grinta che lo ha sempre contraddistinto. Adesso, però, è arrivato il momento di una offerta che può essere presentata alla dirigenza felsinea nelle prossime settimane.

Inter, in arrivo offerta per Theate: il difensore che fa “impazzire” Inzaghi

Stiamo parlando di Arthur Theate, vera e propria sorpresa di questo Bologna che ha conquistato con largo anticipo la salvezza. Il 21enne è già entrato nel giro della Nazionale ed è preso molto in considerazione dal suo commissario tecnico. Fino a questo momento della stagione ha collezionato 28 presenze, togliendosi la soddisfazione di trovare ben due reti ed anche un assist ad un suo compagno di squadra. Difensore centrale (piede sinistro) difficilmente ha sbagliato un incontro in questa stagione. Inzaghi lo osserva attentamente e non è da escludere che da Milano possa arrivare una offerta importante sia per lui che per lo stesso Bologna.