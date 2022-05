Perizoma in vista, Guendalina Tavassi fa bollire l’Isola

Guendalina Tavassi infiamma nuovamente l’Isola con una foto decisamente niente male. Per tutto questo bisogna ringraziare solamente il suo staff che si sta prendendo cura del suo account ufficiale social fino a quando non ritornerà in

Italia. Ovviamente il pubblico ed i suoi fa sperano che possa tornare quanto più tardi possibile e magari come vincitrice di questa edizione. Non solo per questo, anche per il semplice fatto che da quando si trova in Honduras la nativa di Roma sta regalando sempre spettacolo e tantissime emozioni. In particolar modo le sue foto, a dir poco piccanti, non passano assolutamente inosservate. Guardare per credere l’ultima che ha postato – FOTO

Tutti in piedi per Guendalina Tavassi, costume da urlo

La sua avventura all’Isola dei Famosi sta procedendo a gonfie vele. Anche se non sono mancate qualche attimo di tensione e di litigi con alcuni naufraghi come Laura Maddaloni (compagna del pugile Clemente Russo). Tra le due, infatti, i toni si sarebbero notevolmente alzati a causa di alcune incomprensioni. Poi sembra essere ritornato tutto alla normalità, anche se in Honduras per qualche attimo ha regnato il panico. Gossip televisivo a parte, però, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ continua a regalare spettacolo sulla meravigliosa spiaggia dell’America Centrale. In particolar modo l’ultimo post che è stato pubblicato su Instagram dal suo staff che merite di essere visto molto attentamente. Guendalina Tavassi sa sempre come “provocare” i suoi fan che non hanno potuto fare altro di compiere una azione. Anzi, due. Quale? Quella di lasciare un bel “like” ed anche un commento di approvazione. Il costume che ha indossato ha letteralmente mandato in tilt il social. Una foto scattata di spalle, quindi il suo viso non si vede. Quello che si può notare, però, è molto altro ancora.

Guendalina Tavassi, lato ‘B’ da urlo: fan incantati – FOTO

Una piccola bugia: in realtà il suo viso si vede, anche se a metà. La concentrazione, però (come riportato in precedenza), va esclusivamente su altro. Prima di tuffarsi in acqua la 36enne rimane ferma incantata a guardare il mare. Stessa cosa fanno i suoi follower, ma con il cellulare in mano. Il costume unico davvero mette in bella mostra il suo lato ‘B’ che davvero ha lasciato senza parole tutti quanti noi. Non è assolutamente la prima volta che accade una cosa del genere, ma questa volta si è davvero superata per la gioia di tutti.