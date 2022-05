Monica Bertini, il relax diventa “bollente”: da rimanere a bocca aperta

Il relax di Monica Bertini diventa decisamente bollente. La giornalista di Mediaset ha voluto staccare la spina per qualche ora dal mondo del lavoro e si è concessa una mezza giornata alla SPA per potersi rilassare e riprendere

I risultati, come possiamo notare dalla foto che vedrete alla fine di questo articolo, sono a dir poco eccezionali. Merita di essere vista con molta attenzione, proprio come una opera d’arte a cui non servono parole ma solamente molta attenzione. Guai a distrarsi dal toglierle gli occhi di dosso, mi raccomando. Sappiamo che tutto questo non potrà mai accadere. Adesso tutti concentrati perché lo spettacolo sta per iniziare – FOTO

Monica Bertini come Wanda Nara: svelato il motivo

Probabilmente ha voluto imitare Wanda Nara. Oppure (cosa molto probabile) hanno postato involontariamente una foto con gli stessi “abiti”. In accappatoio. Se la showgirl e opinionista argentina ha deciso di posare dopo una rilassante doccia, la nostra Monica invece ha deciso di staccare un po’ la spina e di concedersi qualche ora solo per lei. Un meritato relax in una delle SPA più famose di Milano. Il tutto mentre è pronta a degustare una bevanda calda prima di entrare in una sauna o altro. Non l’abbiamo mai vista in queste vesti. Anche in questa occasione la giornalista romagnola ha fatto rimanere, ancora una volta, i suoi follower decisamente a bocca aperta perché tutto si sarebbero aspettati tranne che questa strepitosa foto che sta mandando decisamente in tilt il social network Instagram. Lo dimostra l’alto numero di “like” che sta continuando a ricevere, oltre ai commenti sia chiaro. Se in questi giorni sui social l’avete vista posare direttamente negli studi Mediaset prima e dopo aver condotto il programma ‘Pressing’ dedicato alla Champions League, adesso è arrivato il momento di vederla fuori dal lavoro.

Monica Bertini, in accappatoio è semplicemente uno spettacolo – FOTO

Proprio come la compagna di Mauro Icardi. Anche la nativa di Parma decide di ammaliare i suoi ammiratori social con una foto in accappatoio davvero niente male. Quel filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare, lo sguardo rivolto verso l’obiettivo della fotocamera e quel sorriso che farebbe davvero perdere la testa a chiunque. Il tutto mentre è seduta, con le gambe stese, su un comodo lettino mentre si appresta a bere una bevanda. Dalla ‘Longevity Suite‘ è veramente tutto, linea allo studio.