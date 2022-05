Scambio Juventus-Chelsea: ecco l’affare dell’estate

Juventus e Chelsea allacciano i contatti: diversi giocatori potrebbero cambiare casacca, e si profila uno scambio interessante per entrambe.

Alla Juve è mancato qualcosa, inutile ribadirlo. Lo hanno ammesso i calciatori, lo ha ribadito Allegri, sottolineando che negli ultimi mesi le scelte per lui sono state ridotte, e in campo sono scesi spesso gli stessi giocatori.

In attesa di capire i verdetti nella finale di Coppa Italia, e dopo aver blindata una qualificazione in Champions che era l’obiettivo minimo, alla Continassa già valutano le mosse future. Ci sono alcuni elementi che non hanno convinto, e certezze invece sui reparti in cui sarà necessario intervenire. La concorrenza però, almeno per i calciatori destinati a cambiare maglia è altissima. Per questo motivo i bianconeri vorrebbero muoversi in fretta per evitare aste o spese non previste.

Agnelli ha parlato di necessità dettate dai conti, da un periodo delicato post pandemia, e per questo gli scambi potrebbero essere una soluzione importante. In tal senso arrivano notizie su una pista che potrebbe collegare Londra e Torino, e nelle chiacchierate si sta discutendo di due calciatori destinati probabilmente a cambiare maglia.

Juve, scambio col Chelsea: ecco i nomi

Un difensore, un esterno, un colpo in attacco e almeno un centrocampista in grado di dare ordine e qualità alla manovra. Le prime indicazioni sulle mosse della Juve svelano gli obiettivi del club e le richieste di Allegri. Il focus sarà di sicuro sulla linea mediana, che per l’allenatore è fondamentale.

Fra i nomi difficili di Milinkovic Savic e di Pogba però, riprende forza la pista che porta a Jorginho. Il faro della nazionale azzurra e dei blues accetterebbe di tornare in Italia, e farebbe comodo alla Juve che troverebbe un ragionatore, un calciatore in grado di verticalizzare e di gestire i tempi di gioco della squadra. La valutazione del Chelsea non è bassa, ma i bianconeri avrebbero già incassato il gradimento del centrocampista, pronto a cambiare aria.

Todofichajes, portale che spesso anticipa alcune mosse di mercato, sottolinea che i bianconeri potrebbero provare a mettere sul piatto il cartellino di Arthur. Il brasiliano non dispiace al Chelsea che avrebbe però la concorrenza a pochi kilometri di distanza. Il centrocampista è infatti nel mirino dell’Arsenal, ma uno scambio con i blues avrebbe una corsia preferenziale e la Juve ci proverà in una estate che davvero potrebbe essere quella del ritorno di Jorginho in Seria A.