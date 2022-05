Elodie, lo zoom scopre il dettaglio: mutanda in vista

Cantante apprezzatissima, bellezza che fa perdere la testa agli italiani: Elodie è sempre più maestra di stile.

Duemila commenti, fra fan in delirio e Vip che non possono fare a meno di notare la potenza dello scatto, l’intensità dello sguardo, un fascino che non passa mai inosservato.

Elodie salta dalla musica alla moda passando per i social con la stessa tremenda e incredibile efficacia. Merito di un fascino che è esploso durante la sua partecipazioni ad Amici, trasmissione che l’ha resa celebre e le ha regalato fin da subito un seguito clamoroso. Durante il programma di Maria De Filippi la splendida cantante ha mostrato versatilità, il talento innato per il palco, una voce particolare che già dopo le prime registrazioni era evidentemente al centro dell’interesse per gli esperti del settore.

Appena fuori dal programma infatti per lei il successo è stato travolgente. Sanremo, copertine, tour, duetti. Una serie di lavori di grandi successo e l’interesse della moda, che ha notato un volto super affascinate e unico oltre che l’eleganza della splendida cantante. Di recente la sua storia con Marracash è stata al centro del mondo del gossip. Poi lo stop è un ritorno in scena con un video clamoroso e le tappe di un tour che finalmente regaleranno al pubblico l’occasione di vederla dal vivo.

Elodie, fascino esplosivo: i fan notano il dettaglio

Lunghe trecce che evidenziano in viso splendido, fisico da top model e tantissima eleganza. Elodie fa breccia nel cuore degli appassionati abbinando la sensualità dei suoi scatti alla potenza della sua meravigliosa voce. I grandi brand l’hanno quindi messa nel mirino riconoscendo in lei una vera e propria icona di stile. Ecco quindi che la musica resta la sua priorità, ma le fotografie e le collaborazioni con i grandi marchi di moda e make up diventano un impegno importantissimo per lei.

In occasione di una collaborazione Elodie ha quindi postato l’ennesima galleria che conquista la community. I vestiti sono di un brand famosissimo, e i fan hanno notato il dettaglio dell’intimo che sbuca dal pantalone. Il resto lo fa uno sguardo intenso e sensuale, un volto che inchioda allo schermo e un fisico mozzafiato e curatissimo.

Musica, moda, una tappa prevista a Milano per il 26 giugno, presa già d’assalto dai fan in delirio. Per Elodie il momento d’oro prosegue, e a giudicare dalla popolarità, sempre in crescita, Elodie è destinata ad essere sempre di più una delle cantanti e in generale delle donne più amate dal pubblico italiano.