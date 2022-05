Non tutti ridono in casa Milan, doppia bocciatura e niente riscatto

Nonostante sia arriva una importantissima vittoria nei rossoneri nell’ultima giornata di campionato, in casa Milan non tutti possono sorridere. Si stanno giocando la possibile permanenza anche per la prossima stagione, ma a quanto

pare il loro destino sembra più che segnato. Mancano ancora tre giornate alla fine del campionato, ma la decisione della dirigenza sembra essere diventata non ufficiale ma quasi. Adesso si aspetta solamente l’annuncio finale da parte del direttore tecnico Paolo Maldini che parlerà con i calciatori e con i loro entourage. Che arrivi lo scudetto o no la situazione non cambierà affatto: a fine stagione non verranno riscattati.

Milan, niente riscatto per due calciatori

Tre punti pesantissimi e sudatissimi quelli che il ‘Diavolo’ ha ottenuto alla fine della trentacinquesima giornata di campionato. Un 1-0 firmato Rafael Leao a dieci minuti dal termine che consolida ulteriormente il primo posto in classifica davanti ai cugini dell’Inter che hanno comunque ottenuto una vittoria importante sul campo dell’Udinese. Contro la Fiorentina mister Pioli ha schierato la migliore formazione potesse far male ai ragazzi di Italiano. Il tutto si è risolto solamente a dieci minuti dal termine con un guizzo di Leao (e ad una evidente papera da parte del portiere Terracciano). Anche in questa occasione, però, due calciatori rossoneri hanno fallito una grande opportunità. Ovvero quella della possibile riconferma per la prossima stagione. Difficilmente tutto questo potrà essere ottenuto visto che il loro futuro è più che segnato: non ci sarà alcun tipo di riscatto. Mancano solamente le conferme ufficiali, ma a quanto pare sembra già tutto scritto. Si sta lavorando per cercare le loro alternative. Quasi impossibile che possano vestire la maglia dei rossoneri: le ultime tre partite di Serie A e poi sarà addio.

Milan, Messias e Diaz non convincono: a fine stagione sarà addio

Stiamo parlando di Junior Messias e Brahim Diaz. La situazione che riguarda il primo è fin troppo chiara. Attualmente è in prestito dal Crotone che, da una straordinaria promozione in Serie A di due anni fa adesso è retrocessa addirittura in C. Davvero un crollo incredibile quello dei calabresi. L’unica cosa certa è che il brasiliano non rimarrà al Sud, ma è pronto ad ascoltare altre offerte che arrivano.

Sicuramente non da via Aldo Rossi. Stesso discorso per Brahim Diaz. Se il primo anno è stato convincente, non si può dire affatto del secondo. Il trequartista tornerà alla casa base, ovvero il Real Madrid, e non verrà riscattato. Adesso, però, la loro concentrazione è rivolta esclusivamente verso il finale di questa stagione che si annuncia piuttosto infuocato.