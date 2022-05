Giulia De Lellis, pizza “bollente”: la cena è troppo scollata

Un concerto particolare, poi di corsa a mangiare una pizza: Giulia De Lellis incantevole in una serie di foto postate sui social.

Un concerto, la gioia e le immancabili fotografie, poi di corsa a mangiare una pizza per chiudere la serata. Tutto normale per una giovane che si diverte nei momenti di relax.

Giulia De Lellis però ha infiammato i social per due motivi. Innanzitutto per il suo look travolgente e la scollatura che mette in mostra il fisico curatissimo. Poi per la serata, perché il concerto al quale ha assistito è di un cantante amatissimo e molto famoso, con cui la influencer ha avuto una storia in passato.

La De Lellis ha infatti raccontano la serata musica con alcuni scatti in arrivo dal concerto di Irama. I due hanno condiviso una storia sentimentale per un breve periodo prima della rottura. il cantante, molto riservato e sempre più amato e famoso, rispedì al mittente le domande confermando di tenere alla propria privacy. La stessa cosa fu fatta da Giulia De Lellis, che ufficializzò la fine del rapporto invitando tutti a non fare domande, e confermando che alcune cose sarebbero rimaste ben custodite nel suo cuore e mai svelate o date in pasto ai gossip.

Giulia De Lellis, concerto e pizza infiammano i social

La rottura nel rapporto non ha impedito alla famosissima influencer di godersi una serata musicale che è stata un successo, in un concerto molto atteso e per questo motivo preso d’assalto dai fan. La De Lellis ha postato alcuni scatti in mezzo al pubblico e si è scatenata durante le canzoni travolgenti dell’affermato cantante.

Al termine del concerto la serata però è andata avanti e si è chiusa davanti ad una buona pizza. Anche all’interno del locale la giovane influencer non ha perso occasione per postare alcuni scatti che i fan hanno accolto con soddisfazione. Tatuaggi in bella vista, acconciatura alla moda, e soprattutto una maglia scollatissima che ha reso il tutto molto più bollente e piccante.

Valanghe di commenti quindi, e soliti complimenti per la De Lellis, che non perde un colpo e si mostra spesso in tutto il suo splendore. Anche davanti ad una pizza, mangiata con gusto a giudicare dagli scatti, la De Lellis non perde grazia e fascino, e soprattutto conferma di essere una delle donne italiane più seguite sui social, che le hanno regalato un boom clamoroso e un successo importantissimo.