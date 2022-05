Miriam Leone ‘rovente’, la copre solo l’asciugamano e nient’altro

Miriam Leone si gode un momento fantastico fra lavoro e premi: fan scatenati sui social, anche per l’ultimo scatto.

Film, premi, eventi. Per Miriam Leone aprile è stato un mese intenso. Dal set al cinema, passando per un prestigioso riconoscimento, la sua carriera è ormai da anni un vero e proprio boom.

Tutto è iniziato dal concorso di Miss Italia, vinto nel 2008 grazie ad una eleganza incredibile. Occhi chiarissimi, un sorriso che non è passato inosservato e un fisico da top model. Quel riconoscimento le ha regalato notorietà, e lei ha saputo alimentarla grazie agli studi che in pochi mesi l’hanno resa una delle attrici più famose e ricercate dal cinema italiano.

Passerelle, spot pubblicitari, pellicole e serie tv. Ancora le conduzioni dei programmi, per una donna bellissima che colpisce per un fascino unico e particolare. Al suo attivo ha più di 25 ruoli fra film e serie tv, in un crescendo che le ha regalato un successo da parte della critica e anche ruoli importantissimi interpretati con maestria e soprattutto grande talento.

Proprio per questo ha da poco ritirato un premio molto ambito davanti ad una platea che le ha riconosciuto una vera e propria standing ovation. Miriam Leone continua a brillare, e sui social mostra un fascino unico e una bellezza che la rende di sicuro una delle donne più amate dagli italiani.

Miriam Leone incantevole: la copre solo l’asciugamano

Diabolik è solo l’umiltà brillante pellicola in cui la bravura e il talento di Miriam Leone emergono con forza. Un film che ha riscontrato un grande successo, regalandole anche un riconoscimento molto ambito. Miriam Leone ha infatti ricevuto il premio Anna Magnani, lo ha mostrato con orgoglio e ringraziato i Manetti Bros, le sorelle Giussani e coloro i quali hanno ammirato la sua interpretazione di Eva Kant.

L’ennesimo successo, raccontato sui social insieme agli altri lavori e ad alcuni momenti di relax n cui emerge la sua straordinaria bellezza. Nell’ultimo post infatti Miriam Leone si è mostrata con solo una asciugamano a coprire le sue splendide forme, incassando una valanga di reazioni.

Con un milione e mezzo di followers, che apprezzano i suoi cambi di look, interagiscono con lei e spesso sottolineano la potenza delle sue interpretazioni nei ruoli al cinema e in tv, il suo successo è un crescendo, e non conosce pause. Merito di una bellezza unica, della grande eleganza, di un percorso fatto con sacrifici ma diventato un boom. Poi della sua ultima interpretazione nel ruolo di Eva Kant, magistrale e come sempre impeccabile. Talento e successo, Miriam Leone è una stella del cinema italiano ormai cercata e apprezzata da tutti.