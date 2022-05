Jovana Djordjevic, la scollatura ‘canta’: un’opera lirica

Da quando non partecipa più, come concorrente, all’Isola dei Famosi il pubblico la sta apprezzando sul suo profilo ufficiale Instagram. Jovana Djordjevic è molto attiva sui social network. Lo dimostra l’ultima foto postata dalla modella serba

Nelle ultime ore l’abbiamo potuta ammirare in studio tra i concorrenti che sono stati o hanno lasciato il reality show. Ricordiamo che nel suo caso era per un problema di salute. Nulla di preoccupante, ma non avrebbe potuto continuare la sua avventura in Honduras che stava andando davvero a gonfie vele. Tanto è vero che aveva attirato su di sé la simpatia e l’attenzione da parte degli italiani che l’hanno scoperta solamente negli ultimi mesi.

Jovana Djordjevic, la scollatura è tutta un programma

La classe ’91 ha letteralmente rubato i cuori degli italiani che, fino a poco tempo fa, non erano a conoscenza della sua bellezza. Anche se la ricordano molto volentieri i tifosi della Lazio e del Chievo Verona per un semplice motivo. Il suo compagno, Filip, ha giocato in Serie A per alcuni anni prima di ritirarsi dal calcio per alcuni problemi fisici che ne hanno limitato la sua carriera. In molte occasioni Jovana è andata allo stadio per seguire il suo amato. A distanza di qualche anno, poi, i ruoli si sono invertiti: lei è stata messa in primo piano. In particolar modo quando è arrivata la chiamata da parte della redazione del reality show che stava scegliendo i concorrenti per questa nuova edizione. In molti, quando hanno visto il suo nome, hanno subito fatto delle ricerche complete sui social. I risultati sono stati a dir poco soddisfacenti ed interessanti. Subito è scattato in automatico il “segui” su Instagram. Da quel momento in poi una pioggia di “like” ha invaso il suo canale ufficiale. Proprio come è capitato con il suo ultimo post che sta raccogliendo tantissimi consensi. Una scollatura che parla da sola e che non ha bisogno di essere commentata.

Jovana Djordjevic, le parole non servono: che spettacolo – FOTO

Comodamente seduta su una sedia con indosso degli occhiali mentre viene baciata dal sole, la modella serba mostra una scollatura decisamente importante e che merita tutte le attenzioni di questo mondo. Se vi state chiedendo se lo zoom è obbligatorio in questi casi la risposta è una sola e molto scontata. Continuiamo a rimanere incantati dalla sua straordinaria bellezza e sensualità.