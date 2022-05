L’estate della Cremaschi è già iniziata ed è bollente: che costume

L’estate della nostra Laura Cremaschi è iniziata nel migliore dei modi. Lo dimostra l’ultima FOTO che ha deciso di pubblicare sul proprio profilo ufficiale Instagram. un costume a dir poco bollente che non può non essere menzionato

Una nuova ed entusiasmante immagine che la ‘Bonas’ di ‘Avanti Un Altro’, programma condotto da Paolo Bonolis, ci ha regalato sui social network. Non direttamente dagli studi di Mediaset, ma fuori. Nonostante siamo ancora in Primavera, la nativa di Bergamo ha deciso di approfittare di queste belle giornate nel nostro Paese e di indossare un costume a dir poco fantastico che mette in risalto le sue fantastiche forme che meritano di essere viste.

Laura Cremaschi, costume incontenibile: che forme

Se non avete visto la sua ultima opera d’arte non vi preoccupate perché siete arrivati nel posto giusto al momento giusto. No, non si tratta di un doppio pezzo ma di un costume unico. La sostanza non cambia assolutamente. Anzi, la nostra Laura mette in mostra delle forme a dir poco fantastiche. In realtà non si tratta affatto della prima volta che ci regala un qualcosa del genere. Nonostante siamo ancora in Primavera (che è iniziata da più di un mese), molte sue colleghe e la bergamasca stessa, stanno approfittando di queste giornate così calde per far vedere a tutti i loro risultati ottenuti in palestra. Per quanto riguarda il suo caso l’esito è a dir poco fantastico. Prima di farsi scattare la foto ci ha tenuto a mettere un bel po’ di crema su tutto il corpo (come dimostra la bottiglietta sul suo lettino), un cappello di paglia per ripararsi dal sole e pronti per postare una delle immagini pronte ad essere quelle più viste del mese di maggio. Adesso siamo arrivati al punto che stavate aspettando tutti quanti.

Laura Cremaschi, le parole non servono affatto – FOTO

“Quando sei davanti a due decisioni, lancia in aria una moneta. Non perché farà la scelta giusta al posto tuo, ma perché, nell’esatto momento in cui essa è in aria, saprai improvvisamente in cosa stai sperando di più”. Seguita da un emoticon nero a forma di cuore. In molti, probabilmente, non si erano nemmeno accorti di questa frase che aveva scritto visto che erano concentrati su ben altro. Tranquilli, non avete affatto tutti i torti. Come riportato dal titolo, le parole in questo caso non servono affatto.