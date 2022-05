Sophie Codegoni stavolta lascia senza fiato: costume tutto aperto davanti

Anche in questa occasione la nostra Sophie Codegoni ci lascia completamente senza parole. L’ex tronista di ‘Uomini & Donne’, nonostante siamo ancora nel bel mezzo della primavera inizia a prendere un po’ di confidenza con l’estate

In che mondo? Indossando un costume davvero niente male che mostra davvero tutto quello che interessa vedere dal lato davanti. Non in Italia, ma in un altro paese che è diventato una vera e propria meta delle nostre ragazze (di questa fantastica speciale rubrica, sia chiaro) che hanno deciso di staccare un po’ la spina e di godersi un bel momento di relax. La nostra Sophie ci ha deliziato con un post davvero eccezionale – FOTO

Sophie Codegoni, il costume si apre tutto

Se vi state chiedendo in questo momento dove si trovi la nostra Sophie la risposta è una sola: Emirati Arabi Uniti, precisamente a Dubai. Non una novità visto che anche una certa Carolina Stramare, in compagnia di sua mamma, ha voluto visitare una delle splendide città più interessanti di tutto il mondo. La nativa di Riccione, invece, ha deciso di staccare un po’ la spina dal mondo del lavoro e si sta godendo un meritato relax. Insieme ad Alessandro Basciano, il suo fidanzato. I due sono molto attivi sui social network: tra ‘stories’ e nuovi post davvero stanno facendo vedere ai loro follower le bellezze della città. In particolar modo, però, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ha deciso di postare delle foto in costume che non potevano non catturare la nostra attenzione. Davvero i suoi fan (ed anche noi) sono rimasti senza parole per il suo ultimo post che ha mandato completamente in tilt Instagram. Se vi state chiedendo di cosa stiamo parlando non temete che adesso vi mostreremo il suo ultimo capolavoro che merita tutte le attenzioni di questo mondo.

Sophie Codegoni, bikini esplosivo: forme esplosive – FOTO

Un costume a dir poco “tigrato”. Quasi come se volesse aprirsi. Davanti è un vero e proprio spettacolo. Il bikini non riesce a contenere le sue straordinarie forme che non hanno bisogno di alcun tipo di descrizione. Gambe favolose e fisico che non ha bisogno assolutamente di commenti. Inutile dire che la sua foto sta raccogliendo tantissimi “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower ed anche delle sue colleghe. Non abbiamo nulla da aggiungere. Gli aggettivi per la classe 2000 sono terminati: semplicemente uno spettacolo.