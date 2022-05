Gambe in vista e vestito scollato: Diletta accende il bordocampo

Una graditissima presenza per i tifosi sia dell’Udinese che dell’Inter. Di che cosa stiamo parlando? Ovviamente dell’apparizione di una delle regine incontrastate della nostra speciale rubrica, Diletta Leotta. Il look della giornalista di ‘Dazn’ non

è assolutamente passato inosservato sotto gli occhi dei presenti all’impianto sportivo friulano. Probabilmente la sua presenza avrà portato fortuna ai sostenitori nerazzurri che hanno vinto una importantissima e difficile partita sul campo dei bianconeri. Questi ultimi, però, si possono consolare con la presenza della bella catanese che ha infiammato, non poco, il bordocampo della ‘Dacia Arena’ con un look davvero niente male – FOTO

Diletta Leotta infiamma la ‘Dacia Arena’

Questa volta i fortunati sono stati coloro che sono andati alla ‘Dacia Arena‘ per assistere non solamente al match tra Udinese ed Inter (valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A), ma anche per vedere da vicino una delle bellezze più importanti del nostro paese come Diletta Leotta. La 30enne ha infiammato non poco l’impianto sportivo friulano con il suo look che ha davvero mandato in tilt i tifosi ed anche i suoi follower su Instagram. Ovviamente quelli da casa erano tutti collegati su ‘Dazn‘ per poterla vedere e sentire. Soprattutto ammirare i suoi vestiti che hanno catturato completamente la loro attenzione. Tanto è vero che non stavano aspettando altro che la giornalista postasse le foto sul suo profilo ufficiale Instagram. Non c’è stato neanche bisogno di chiederlo visto che la bella siciliana ha accontentato tutti pubblicando delle immagini che hanno fatto venire forti giramenti di testa alla maggior parte die maschietti. Se non avete capito di cosa stiamo parlando oppure non vi siete potuti collegare in tempo nella serata di ieri non vi preoccupate affatto visto che siamo qui per accontentarvi. Tra qualche rigo vedrete la sua ultima opera d’arte che sta venendo inondata da una pioggia di “like” e di commenti da parte dei suoi fan.

Diletta Leotta incanta il Friuli: bellezza stratosferica – FOTO

Completamente ‘Total white‘. Mano sinistra in tasca e l’altra che mantiene il microfono. Sguardo rivolto verso l’alto mentre l’obiettivo della fotocamera la inquadra dalle gambe in su. Capelli sempre più biondi e voluminosissimi. Gambe che, appunto, non possono passare assolutamente inosservate ed un fisico davvero mozzafiato che fa perdere la testa a tutti quanti noi. Appuntamento alla prossima avventura su un campo di Serie A. Anzi, molto prima: su Instagram in attesa di una nuova entusiasmante foto con protagonista la nostra Diletta.