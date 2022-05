Elisa De Panicis come Belen, zero intimo ma niente ‘farfallina’

Elisa De Panicis, l’influencer più ecclettica, è tornata a far discutere con sè. Su Instagram, qualche ora fa, la modella e cantante lombarda ha pubblicato un colossale set fotografico nel quale si presenta in diverse sfaccettature. Molti i “like” e i commenti pervenuti sotto al post.

Non ci sono più parole per descrivere Elisa De Panicis. Non si tratta solo di aggettivi, ma anche di sostantivi che potrebbero servire per definirla in un determinato modo. Di fatto, eventualmente, l’espressione ideale, nel caso della De Panicis, sarebbe “tuttofare“. In effetti fa tutto lei. Posa, canta, balla. Tutto questo e un solo corpo. La modella, nel corso di questi anni è stata capace di “riformarsi” e dopo diverse vicissitudini ha deciso di mettersi in gioco, concretamente, come cantante. Una scelta che si è rivelata essere molto redditizia.

Due pezzi e tante views

Elisa De Panicis, dopo tanto peregrinare tra studi televisivi spagnoli ed italiani, ha deciso di di coltivare la propria passione: ovvero sia il canto. La modella cantava già qualche tempo fa. La decisione definitiva è arrivata all’indomani della sua eliminazione del “Grande Fratello VIP”. Prima la De Panicis aveva preso parte ad altre trasmissioni televisive come le edizioni sia italiana che spagnola di “Uomini e Donne” e “Supervivientes” che corrisponde alla nostra “Isola dei famosi“. Successivamente la De Panicis ha sentito la necessità di cambiare e di puntare su quello che ama più fare, ovvero sia cantare. Una passione che l’ha portata tra il 2021 ed il 2022 ben due singoli. Due pezzi molto importanti ed entrambi in lingua spagnola. “Dale” è il primo pezzo di “Elisa Gold“, così conosciuta sul web Elisa De Panicis. Il primo singolo è stato rilasciato lo scorso 17 Dicembre. Il secondo singolo, invece è “Tiko tak” che è stato pubblicato lo scorso 25 marzo.

Elisa De Panicis come Belen: non si nota la “farfallina”

Oltre che nota sul web per le sue canzoni, Elisa De Panicis è una delle influencer più seguite sul noto social, ovvero, Instagram. La modella, infatti, vanta un seguito di oltre 1,4 milioni di utenti. Un numero che è legato strettamente alle tante foto pubblicate dalla modella che ha concesso loro di poterla ammirare in diverse sfaccettature. La stessa cosa l’ha voluta fare la stessa De Panicis pubblicando, infatti, un lungo carosello nei quale vi sono alcuni scatti in particolare e, addirittura, qualcuno è molto particolare e sembra essere di fronte ad una foto di Belen di qualche anno fa e scendeva la scala del Festival di Sanremo dove si potè notare, grazie alla vertiginoso spacco dell’abito, il tatuaggio sull’inguine della farfallina. Elisa De Panicis ha imitato Belen, ma non si nota la farfallina.