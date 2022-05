Emily Ratajkowski, “vestito” ricoperto di perle: sotto non c’è nulla

Avete mai visto un vestito ricoperto di perle? Sinceramente noi noi, ma non è quello il punto. Il fatto che Emily Ratajkowski l’abbia indossato non è una novità (visto che le dona davvero tutto), ma quello che c’è sotto ad incuriosirci

Non solamente a noi, ma anche al resto di coloro che la seguono visto che sono rimasti senza parole. Di che cosa stiamo parlando? Molto semplice, sotto il suo particolare “vestito” non c’è assolutamente nulla. Zero maglie, zero top e soprattutto zero reggiseni. Si vede praticamente tutto. Il filmato è breve, ma tanto basta per far mandare in tilt il social network e far venire i migliori mal di testa a coloro che la seguono con passione – VIDEO

Emily Ratajkowski ci mette tutti k.o: che stile

Ancora una volta ha vinto lei. Vincerà sempre e continuerà a farlo. Anche in questa occasione ci ha messo k.o. La modella inglese fa parlare ancora di sé. Questa volta non con una foto, ma con un video. Poco importa se dura pochissimi secondi, perché tanto basta per poter ammirare tutto il suo fantastico stile. Davvero continuiamo a rimanere senza parole per tutto quello che ci regala. In particolar modo sul suo profilo ufficiale Instagram dove davvero ci toglie completamente il fiato. Il vestito che indossa è molto particolare ed è firmato da uno dei marchi più importanti e conosciuti al mondo come ‘Versace’. Tanto è vero che ci ha tenuto a specificarlo nella didascalia: “Atelier Versace ‘92 for The Met Gala In America: An Anthology of Fashion“. Ovviamente siete curiosi di vedere la sua ultima opera d’arte. Bene, è arrivato il momento che stavate aspettando tutti quanti. Siamo sicuri che non rimarrete affatto delusi visto che la classe ’91 ci ha sempre regalato delle fantastiche gioie.

Emily Ratajkowski, sotto il “vestito” non c’è assolutamente niente – VIDEO

Da dove vogliamo partire? Ok dal basso. Tacchi vistosi, gambe completamente scoperte e sopra una gonna multicolore che non può passare inosservata. Dello stesso pensiero anche il suo particolare vestito costituito da perle che cattura la nostra attenzione per un semplice motivo: sotto non c’è assolutamente nulla. Niente di niente. Scommettiamo che in tanti stanno vedendo il filmato in “loop”. Senza mai stancarsi. Così come siamo sicuri che vi sta venendo un forte mal di testa e non avete nessuna intenzione di porre rimedio.