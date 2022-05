Federica Pellegrini, spaccata da urlo: il nuovo sport la rende ‘rovente’

Federica Pellegrini, dopo aver appeso la cuffia al chiodo e detto addio al nuovo, si concentra su un nuovo sport dove mette in evidenza tutto il suo straordinario fisico. In particolar modo per quanto riguarda le gambe che hanno catturato

l’attenzione non solamente dei suoi fan, ma di tutti quanti noi. Il suo ultimo post pubblicato su Instagram ci ha lasciato completamente senza parole. Veramente ci è mancato il fiato quando la abbiamo vista in versione “spaccata”. In quel momento ha messo in mostra tutto il suo ottimo repertorio. I commenti in questo caso non servono affatto, bisogna solamente rimanere in silenzio ed osservare il tutto senza alcun tipo di distrazione – FOTO

Federica Pellegrini, addio nuoto: il nuovo sport le dona

Direttamente dalla sua Verona la nostra Federica è passata ad un altro sport. L’obiettivo è sempre quello di mantenersi in forma. Nonostante abbia deciso di dire addio al nuoto che le ha regalato molti dolori ma tantissime gioie, la nativa di Mirano ha deciso di pubblicare una foto sul suo profilo ufficiale Instagram mandando in tilt completamente il social. Davvero siamo rimasti senza parole per l’agilità e soprattutto per quello che abbiamo visto. Non potevamo credere ai nostri occhi. Se ancora non avete capito di cosa stiamo parlando e non vi siete informati non vi preoccupate che a breve esaudiremo questa vostra richiesta. La “spaccatura” delle gambe meriterebbe un primo piano di tutto rispetto. Il fisico è sempre più in forma che mai. Per lei sta per iniziare una nuova avventura ed anche in questo caso continueremo a fare il tifo per lei. Proprio come abbiamo fatto in questi anni quando l’abbiamo seguita agli Europei, Mondiali e soprattutto Olimpiadi dove ci ha regalato tantissime soddisfazioni.

Lo spacco delle gambe è da primo piano: Federica incanta tutti – FOTO

Direttamente dallo ‘Studio Danza’ di Verona, la 33enne mostra a tutti il suo straordinario fisico ed anche le sue movenze a dir poco fantastiche. In questo nuovo sport si sta molto divertendo. All’inizio non è stato facile, ma anche in questo campo ci sta prendendo la mano e sorprenderà tutti. Proprio come ha fatto in passato, diventando una delle migliori nel mondo del nuoto e rendendoci orgogliosi di essere italiani.

“Piano piano, un centimetro alla volta. Devo dire che testarsi in uno sport così differente è difficile, molto difficile ma allo stesso tempo appassionante. Non sono un fruscello, sono molto alta, ho delle leve lunghissime e poca forza nelle mani e soprattutto non ho mai esercitato l’elasticità in questo modo. Farlo adesso sicuramente è complicato ma per una volta non ho fretta”.