Nathaly Caldonazzo, partita a biliardo infuocata: che tiro con la stecca…

Nathaly Caldonazzo aggiorna ulteriormente la sua pagina ufficiale Instagram con un video che ha postato poche ore fa. Il tutto mentre è alla prese con una partita di biliardo ed è impegnata a maneggiare la stecca

Anche se a catturare l’attenzione dei suoi follower è decisamente altro. Ovvero? Il suo look che non passa assolutamente inosservato. Un vestitino nero corto con calze e (presumibilmente) dei tacchi che mandano completamente in tilt il social network. Un boom di “like” per la nativa di Roma che fa appassionare ulteriormente i suoi follower che non si aspettavano di certo un filmato del genere che sta impazzando sul web – VIDEO

Nathaly Caldonazzo alle prese col biliardo: che tiro…

Fino a poche settimane fa l’abbiamo vista come una delle protagoniste dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Nonostante non sia riuscita a vincere il reality show, la Caldonazzo è entrata nelle simpatie da parte del pubblico italiano che ha tifato per lei. Non è bastato, però, visto che al televoto è stata eliminata. Subito dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia si è messa nuovamente al lavoro per concentrarsi sui profili social. In particolar modo quello di Instagram dove è veramente molto attivo. Lo dimostrano le sue tantissime foto che ha postato sul suo profilo e le infinite ‘stories’ che pubblica. Anche se sta facendo molto discutere (in maniera positiva) il filmato in cui si vede la 52enne (sì, avete letto bene, non ci siamo affatto sbagliati) iniziare ad allenarsi prima di una partita al biliardo. Anche se a catturare l’attenzione dei suoi follower è decisamente altro: oltre alla stecca, si può notare il suo look decisamente infuocato. Vestito corto nero condito da calze dello stesso colore che infiammano i social. Il tutto con dei tacchi (anche se non si vedono) mentre tenta il tiro.

La partita al biliardo si fa infuocata: che stile della Caldonazzo – VIDEO

“Preparandomi per la gara” con un emoticon di un braccio che fa vedere il muscolo. Così è scritto nella didascalia del suo post. I commenti di approvazione di certo non mancano per la showgirl italiana ed ex modella. La sua straordinaria bellezza incanta ancora il cuore di chi l’ha vista per la prima volta in televisione negli anni ’90 e soprattutto la nuova generazione che l’ha conosciuta proprio grazie al programma condotto da Alfonso Signorini.