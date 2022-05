Non è stata una delle migliori stagioni che Riccardo Orsolini ha vissuto con la maglia del Bologna. L’attaccante di Mihajlovic ha sì contribuito per il raggiungimento della salvezza, ma avrebbe potuto fare qualcosina in più

Lo sa bene il suo allenatore che pretende il massimo non solo da lui, ma da tutto il resto della squadra. Nelle ultime partite, però, i calciatori stanno facendo davvero un qualcosa di straordinario. Tornando all’ex Ascoli, però, le richieste di mercato di certo non mancano. Tanto è vero che è pronto a fare il grande salto di qualità: passare dalle possibili partite per conquistare la salvezza fino al possibile esordio in Champions League con il top club

Orsolini, stagione sottotono: pochi i gol con il Bologna

Come riportato in precedenza, non è stata una delle migliori annate che ha vissuto il calciatore in Serie A. Il classe ’97, fino a questo momento della stagione, ha totalizzato 28 presenze (considerando anche quella unica in Coppa Italia persa contro la Ternana) segnando solamente cinque gol. Quattro, invece, sono stati gli assist che ha fornito ai suoi compagni di squadra. Nelle ultime partite, però, c’è stato un notevole cambiamento da parte di tutti i calciatori che stanno effettuando delle ottime prestazioni. Per il bene del Bologna innanzitutto, ma soprattutto per il loro condottiero che sta affrontando un’altra difficilissima battaglia. Per quanto riguarda il futuro dell’attaccante, però, potrebbe non essere più in Emilia-Romagna. Tanto è vero che le richieste per lui di certo non mancano, anche se la sta stagione non è stata particolarmente esaltante. Dalle possibili gare per conquistare la salvezza fino al possibile esordio nella massima competizione europea, ovvero la Champions League. Sì, visto che è entrato nel mirino della società che vuole rinforzare ulteriormente il reparto offensivo con un atleta che già conosca il campionato di Serie A.

Orsolini, occasione Champions: il Napoli è alla finestra

Si potrebbe chiamare Napoli il futuro di Riccardo Orsolini. Dopo quattro anni vissuti a Bologna, per il calciatore potrebbe essere arrivato anche il tempo di cambiare aria. Quella partenopea potrebbe rappresentare l’occasione di una vita, il famoso treno che passa solamente una volta e che vuole prendere al volo. Soprattutto per rientrare tra le scelte tecniche di Roberto Mancini che lo ha fatto esordire anche in Nazionale con tanto di gol. Per convincere la società di Saputo, però, per cedere il calciatore ci vogliono almeno dai 15 milioni di euro in più. Possibile inserimento di contropartite tecniche che potrebbero fare al caso dei felsinei,