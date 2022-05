Sabrina Salerno, tutto di fuori: la giacca non contiene il ‘davanzale’

Sabrina Salerno manda in estasi la community: fra novità e tre scatti bollenti, la showgirl fa incetta di like e consensi.

Un periodo d’oro, in una carriera che non conosce battute d’arresto e va avanti da anni fra grandi rivoluzioni, progetti nuovi ma una linea che non cambia mai.

E’ la bellezza, che per Sabrina Salerno ha rappresentato di sicuro una spinta per lanciarsi nel mondo della musica e dello spettacolo. La cantante, showgirl e presentatrice ha però saputo alimentare i suoi successi. Fra studi, lavori costanti, la voglia di non fermarsi mai e l’esplosività di un carattere brillante e autoironico, da decenni resta on stage, e il pubblico apprezza.

Di recente è stata ospite sia sui canali Mediaset che in altre produzioni di successo, ed ha fatto sempre registrare un boom di ascolti e di consensi. Un fulmine a ciel sereno che gli italiani hanno conosciuto molti anni fa sul palco grazie ad una serie di canzoni di grande successo, trasformatesi poi in una carriera senza battute d’arresto.

Ciò che colpisce però è il suo fascino. Fisico esplosivo, sguardo ammaliante e sensuale, forme giunoniche che per gli italiani non sono passate mai di moda, rendendo la Salerno una delle donne più amate dello spettacolo.

Sabrina Salerno, che scatti: la community resta a bocca aperta

Dalla musica allo spettacolo passando per i salotti tv, e inevitabilmente anche dal mondo dei social, che premia le bellezze italiane. Sabrina Salerno ha ottenuto un successo clamoroso anche sul web, e lo testimonia una community su Instagram che supera abbondantemente il milione di followers.

Il segreto? Come sempre raccontarsi senza nascondere niente, sia di un carattere che ha sempre colpito per ironia, intelligenza e grandi capacità comunicative, ma anche per un fisico che continua a lasciare tutti a bocca aperta. Nell’ultima galleria Sabrina Salerno si è mostrata con una giacca e una scollatura profondissima. Gli scatti mettono in evidenza le forme di una donna bellissima, con un volto che conquista e un fisico che per i suoi followers è invidiato da molte donne famose e più giovani di lei.

La Salerno lo mostra orgogliosamente, e stuzzica i fan. “Certe cose ti stanno troppo strette o troppo larghe”, scrive a margine delle foto, e in un attimo arrivano più di 600 commenti per tre foto che inchiodano allo schermo e lasciano nuovamente tutti a bocca aperta. Provate a dare un’occhiate e capirete i motivi.