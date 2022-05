Samira Lui piccante a letto, solo un asciugamano per coprirsi

Diamo il benvenuto ad una nuova “new entry”, ma solo per quanto riguarda la nostra speciale rubrica. Per il semplice motivo che moltissimi di voi, molto probabilmente, l’hanno già vista sul piccolo schermo sulle reti Rai

Si, stiamo parlando di Samira Lui. In molti hanno deciso di annullare i loro appuntamenti pomeridiani visto che il loro unico lavoro è diventato quello di seguirla su Rai 1, poiché è la ‘Professoressa’ del programma ‘L’Eredità’, programma condotto da Flavio Insinna. Subito dopo i suoi nuovi fan sono andati immediatamente sull’app di Instagram, hanno cercato il suo nome ed hanno iniziato a seguirla per non perdersi neanche una novità sua – FOTO

Samira Lui, una “new entry” per la nostra rubrica

Una bellezza che definire mozzafiato è assolutamente riduttivo. Un vero e proprio “colpo di fulmine” come si dice in questi casi. Ed è proprio quello che riguarda Samira Lui che ha incantato il pubblico di Rai 1 con la sua presenza al programma l’Eredità. Inutile dire che la maggior parte dei telespettatori rimane sempre a bocca aperta quando entra in scena lei. Per chi non lo sapesse si tratta di una modella di 23 anni, nata ad Udine ed è di origini senegalesi. Anche se in televisione è apparsa già nel 2017 quando ha partecipato al programma ‘Miss Italia’. In quella edizione andò sul podio, ma si classificò solamente terza. Poco le è importato visto che comunque è riuscita a raggiungere il suo sogno, ovvero quello di andare in televisione. Il ruolo in tv è quello di “Professoressa” (insieme a Ginevra Pisani che è stata sostituita da poco). Per farci perdonare del fatto che, fino ad ora, non abbiamo mai dedicato un articolo per lei adesso ci rifacciamo in grande stile. Proprio nelle ultime ore la 23enne ha deciso di pubblicare una foto che ha mandato in tilt il social network Instagram.

Samira Lui, in accappatoio è uno spettacolo – FOTO

Approfittando del giorno di festa dal lavoro, ovvero il 1 maggio, la bella Samira ha deciso di trascorrere la sua giornata in una SPA. Direttamente dalla ‘Residence Ninfea Wellness‘ possiamo vederla in camera dopo una rilassante doccia mentre indossa solamente un accappatoio. Seduta sul letto si mette in posa e poi regna il silenzio: in questo caso le parole non servono affatto. Con un bicchiere di vino ed una immagine in bianco e nero, la friulana ci regala una emozione assolutamente indescrivibile. Una bellezza che non si può commentare, ma solamente osservare con religioso silenzio.