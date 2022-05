Diletta Leotta, tutti fanno zoom: il dettaglio piccante non sfugge a nessuno

Diletta Leotta si fa scattare una foto con un panorama alle spalle davvero che ti toglie completamente il fiato. Mai, però, come il suo look decisamente incantevole che fa venire davvero i migliori mal di testa. Dimenticatevi delle solite immagini

che la giornalista ci ha regalato fino a questo tempo. A cosa ci stiamo riferendo? A quei colori “total black” ed altro. Questa volta è arrivato di quello “white”. I risultati sono a dir poco fantastici. Lo dimostrano la pioggia di “like” che il suo ultimo post sta continuando a ricevere. Dei numeri impressionanti che, con il passare delle ore, stanno aumentando sempre di più. Davvero abbiamo finito gli aggettivi per descrivere la sua bellezza – FOTO

Diletta Leotta, in attesa della Serie A ci regala una nuova perla

Purtroppo gli amanti della Serie A sanno benissimo che al termine del campionato mancano solamente tre partite in cui tutto è ancora aperto: sia per quanto riguarda la vittoria dello scudetto che quello della zona retrocessione. L’unica cosa sicura che si sa sono le squadre che si sono qualificate per la prossima edizione della Champions League. Team a parte, però, sanno anche che saranno le ultime tre volte in cui vedranno da bordocampo una delle nostre giornaliste sportive preferite, ovvero Diletta Leotta. Nell’ultima giornata l’abbiamo vista ad Udine, dove la vedremo nei prossimi giorni? La cosa certa è che non ci abbandonerà e che continuerà a postare delle foto a dir poco grandiose. Proprio come l’ultima in cui davvero ci ha fatto togliere completamente il fiato. Credete che stiamo esagerando? Molto probabilmente non avete ancora visto il suo ultimo capolavoro, poi avrete sicuramente la nostra stessa sensazione. Adesso siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate sicuramente aspettando. Mettetevi comodi che lo spettacolo sta per iniziare.

Diletta Leotta, un “total white” decisamente incantevole – FOTO

Cosa bisogna dire in questi casi? Assolutamente nulla. Bisogna far parlare solamente gli occhi che sono uno grandissimo strumento visto il fantastico repertorio che la bellissima catanese ci regala. Completamente in “bianco”, la (quasi) 31enne ci cattura nuovamente con il suo sguardo a dir poco provocante. Una scollatura da ‘Champions League’ ed un panorama che fa da cornice a dir poco spettacolare. Il tutto con un filo di trucco che non deve mai mancare in queste occasioni e delle comode scarpe sportive messe per l’occasione. Tutti in piedi per la nostra Diletta!