Milan, il cambio del procuratore favorisce il colpo: arriva il trequartista

Con il cambio del procuratore, avvenuto pochissimi giorni fa, il calciatore ha già le idee molto chiare per il futuro che si potrà tingere di rossonero: Stefano Pioli è pronto ad accogliere, la prossima stagione, il nuovo trequartista per la sua rosa

Nonostante la stagione ancora debba terminare, in casa ‘Diavolo’ gli occhi sono già proiettati sul prossimo anno. Ovviamente per quanto riguarda il calciomercato dove la società sta preparando un grandissimo colpo da regalare al tecnico Stefano Pioli che, a meno di clamorosi colpi di scena, accoglierà a braccia aperte il calciatore che aiuterà la sua punta a segnare molte reti. Si tratta di un vero e proprio colpo di mercato.

Milan, Maldini al lavoro per accontentare Pioli

Ancora tre giornate alla fine del torneo e la dirigenza si è messa già al lavoro per rinforzare la squadra la prossima stagione. Con un occhio a questo campionato dove i rossoneri si trovano primi in classifica con dietro (di un solo punto) i cugini nerazzurri, la società intende conquistare uno scudetto che manca a via Aldo Rossi da un bel po’ di anni. Per la precisione sono undici. I tifosi rossoneri non vedono l’ora che questo sogno si possa realizzare e sono convinti che la loro squadra riuscirà nella straordinaria impresa di soffiare il titolo ai campioni di Italia dell’Inter. Stefano Pioli è pronto a concentrarsi in queste ultime gare ed è pronto ad accogliere un nuovo calciatore che potrebbe trasferirsi a Milano nella prossima estate. Lo dimostra soprattutto il cambio procuratore (avvenuto proprio pochissimi giorni fa). L’intenzione è quella di cambiare aria e di ritornare ad essere protagonista, magari con un’altra maglia. Forse proprio quella rossonera.

Milan, Asensio si avvicina: Mendes lavora al trasferimento

Si tratta di Marco Asensio. Il fantasista spagnolo non riesce a trovare spazio nel Real Madrid campione di Spagna di Carlo Ancelotti. Proprio il tecnico romagnolo potrebbe fare un grande regalo ai rossoneri con la cessione del classe ’96. Da quando il suo agente è diventato il portoghese Jorge Mendes, si sta iniziando a parlare con più frequenza del suo futuro che, a questo punto, sarà molto lontano dalla capitale spagnola.

Le buone notizie, però, non sono affatto finite qui visto che il procuratore è in stretto contatto con il club italiano per via di un altro affare. Ovvero quello del rinnovo del contratto da parte del suo connazionale, Rafael Leao ed anche del possibile acquisto della stella del Lille, Renato Sanches.