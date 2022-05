Elisa De Panicis, vestito ‘a rete’ e niente intimo: tutto in vista

Una galleria in 10 scatti fra emozioni, commenti e scatti da urlo: Elisa De Panicis manda in tilt i social.

Una descrizione di se stessa, gli aggettivi per svelarsi a quei pochi che non la conoscono, e 10 scatti in cui emerge davvero tutto di lei.

Elisa De Panicis si racconta in parole e istantanee. Lo ha fatto su Instagram raccogliendo foto di vecchi momenti e nuove immagini, in una galleria che gli appassionati hanno sfogliato di sicuro con curiosità. L’effetto wow è garantito per una community da un milione e 400 mila followers, incantanti dall’ultimo post e dalle recenti foto di un periodo brillante e travolgente che si è trasformato in un boom.

Dalla Spagna all’Italia in molti la conoscono e l’ammirano. Merito dei programmi in cui è stata splendida protagonista nella sua esperienza all’estero e dei tanti lavori fra tv e spettacolo. In Italia il successo più importante è arrivato invece grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip di qualche anno fa e poi anche al gossip, che ha acceso i riflettori su di lei.

Fra il racconto di alcune storie, una in particolare in Messico, e quel bacio con Mila Suarez sul red carpet a Venezia, la De Panicis ha sempre dimostrato di essere una donna dal carattere brillante e pronta a sorprendere. E nell’ultimo mese, con i post mostrati ai social, ha davvero esagerato.

Elisa De Panicis, voto 10: la galleria è un sogno

Periodo ricco d’impegni per Elisa De Panicis, che non perde occasione per raccontare tutto ai suoi fan. Dopo i video con gli abiti che trasparenti in discoteca, e una registrazione al mare in cui ha mostrato qualcosa di troppo, arriva un’altra galleria incredibile.

La showgirl e influencer ha raccolto alcune istantanee dell’ultimo periodo con un messaggio chiaro. Lei stessa si descrive con una lunga serie di aggettivi, e li collega agli scatti che mostra orgogliosamente.

Primi piani magnetici, look pazzeschi, trasparenze, abiti che mettono in risalto un fisico molto curato, esplosivo, capace di far esplodere la community in un boom di messaggi. Due su tutti colpiscono. Uno trasparente a rete in cui la De Panicis mostra qualcosa di più, un altro in cui lo spacco della gonna è profondissimo e mette in evidenza davvero troppo. Provate a dare un’occhiata, vi accorgerete di un fascino esplosivo che sta lasciando davvero il segno.