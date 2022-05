Elisabetta Gregoraci rende bollenti anche i fiori: vestito troppo corto

Uno scatto incantevole in cui emergono eleganza e fascino: Elisabetta Gregoraci fa di nuovo centro.

Di lei hanno provato a dire e raccontare tutto. La sua storia con Flavio Briatore è stata sotto i riflettori dall’inizio fino alla chiusura del rapporto. Hanno raccontato verità e anche episodi smentiti, trovando sempre le risposte di una donna bellissima, ma soprattutto dal carattere unico.

Elisabetta Gregoraci ha qualcosa in più. Non solo un fascino che fin dagli esordi ha colpito tutti. E’ il suo carattere a renderla una donna molto stimata, non solo nel mondo dello spettacolo ma anche dagli italiani. Dolce ma anche determinata, capace di tenere il più possibile fuori le vicende familiari dai riflettori, sempre in grado di rispondere con eleganza ma anche mostrando gli artigli.

Lo ha fatto al Grande Fratello Vip, in cui ha acceso l’entusiasmo, risposto in maniera chiara a chi l’accusava di creare dinamiche, restando fuori da alcuni discorsi con grandissima forza di volontà. I fan non hanno però potuto fare a meno di notare la sua bellezza. Fisico allenatissimo, fascino mediterraneo, uno sguardo magnetico che la rende ormai da anni una delle donne più amate dagli italiani.

Elisabetta Gregoraci incantevole sui social

Circa due milioni di followers, lavori in tv, sponsorizzazioni che arrivano a valanga sulla sua pagina Instagram. Elisabetta Gregoraci incassa le chiamate da tanti grandi brand, in fila per lavorare insieme alla splendida showgirl. Lei mostra tutto sulla sua pagina social. Dagli scatti pazzeschi con abiti d’alta moda ai momenti di relax, vissuti anche insieme ad una famiglia che è una priorità per lei.

Un boom senza fine quindi, e una storia di grande successo, raccontata a piccole dosi con aneddoti degli inizi, dei passaggi della carriera, anche dei momenti più delicati, in cui una donna dalla grande determinazione e forza di volontà ha risposto sempre provando ad andare avanti con coraggio.

Elegante, mai volgare e neanche banale. Elisabetta Gregoraci colpisce sempre, e nell’ultimo scatto ha scatenato la fantasia dei fan. L’abito a fiori è fantastico, ma la splendida showgirl lo valorizza. Fisico impeccabile, volto sensuale, sguardo che incolla allo schermo. Un altro successo e commenti a valanga per una donna che è sempre fra le più apprezzate dagli italiani.