Futuro Belotti, la scelta è fatta: destinazione italiana a sorpresa

Belotti potrebbe ben presto lasciare il Torino: per lui arriva una offerta importantissima con una destinazione a sorpresa in Serie A.

Tre gol nell’ultima giornata per confermare le sue grandi qualità di bomber, di implacabile uomo da aria di rigore e di attaccante che ora potrebbe far gola davvero a molti club. In Italia e in Europa.

Andrea Belotti è stato fermato solo dagli infortuni. Hanno condizionato una stagione decisiva da tanti punti di vista, dalla nazionale alle presenze in un Torino che ha sentito la sua mancanza. Fra tanti stop, le voci su un rinnovo mai arrivato, le dichiarazioni di Juric e di Cairo, convinto di aver fatto il massimo sforzo per ottenere il rinnovo, il campionato di Belotti lo ha esposto a molte difficoltà.

Lui ha parlato poco, cercato la condizione e messo a segno tre gol nell’ultima partita nonostante l’ingresso in campo solo nel secondo tempo. Inevitabile quindi un boom di richieste per un calciatore che sa bene come si segna ed è capace non solo di fare reparto da solo, ma anche da fungere da primo difensore in fase di ripiegamento. Fra le tante richieste in arrivo, e una piccola porticina aperta per un rinnovo comunque difficile, arriva però il blitz a sorpresa, e potrebbe cambiare il destino del Gallo.

Belotti ci pensa: offerta a sorpresa in arrivo

Sono tanti i club in fila per tentare di strappare un sì ad Andrea Belotti. La Roma ci ha fatto un pensierino, anche il Napoli in caso di addio ad Osimhen sarebbe pronto a fare un tentativo, e la Fiorentina, in caso di un mancato riscatto di Piatek, avrebbe una corsia preferenziale e il gradimento del calciatore, perfetto per il gioco di Italiano.

C’è però una squadra a sorpresa che tenta di inserirsi nel discorso. Si tratta dell’Atalanta, decisa a riflettere sull’attacco e a cambiare molto nella prossima stagione. In caso di offerte importanti anche Zapata potrebbe rientrare nelle cessioni. Dopo i tanti rifiuti ai club che hanno cercato il colombiano in passato, ora tutti sono in discussione, e un addio, comunque difficile, non è ipotesi da scartare.

Con o senza Zapata, la Dea fiuta l’affare. Il club sa bene che un innesto a zero di questo calibro è una strada interessante, Gasperini è un estimatore della punta e più in generale dei centravanti muscolari, ma anche in caso di addio del tecnico la pista potrebbe trovare aperture interessanti. Radio mercato parla di una pista che porta quindi a Bergamo, e il calciatore di sicuro non rifiuterebbe la destinazione. L’asta è già partita, e in poche settimane potrebbe sancire la chiusura di un rapporto unico, quello fra il Gallo e il Torino, e l’inizio di una nuova avventura, sempre di più proiettata ad andare avanti in Serie A.