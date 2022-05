Wanda Nara, allenamento con top minuscolo: il lato A fuoriesce tutto

Wanda Nara sarà protagonista di una estate di lavoro per il futuro di Icardi: intanto sui social si mostra esplosiva come sempre.

Mentre Icardi festeggia col Psg il titolo e riflette sul futuro, Wanda Nara si prepara ad una estate che sarà di sicuro caldissima sul fronte del mercato.

La moglie e agente dell’argentino potrebbe infatti incassare chiamate importanti per il centravanti, che in una stagione condizionata anche dai fattori extra calcio non direbbe di no ad un trasferimento. Anche il Psg riflette. In Francia vogliono ancora alzare il livello della squadra e degli investimenti per tentare l’assalto alla Champions, e una rinuncia ad Icardi sarebbe possibile.

In Serie A sondano il terreno, ma anche altri club importanti provano a capire i margini di trattativa. Resta però il desiderio di Wanda Nara di restare a Parigi, e con un contratto faraonico che blinda il suo assistito al Psg, il futuro dell’attaccante resta ancora in bilico. Restare o cambiare aria? Ancora la decisione è sospesa, e intanto l’argentina si gode i suoi momenti di relax, mostrati ad una community dai numeri fantascientifici.

Wanda Nara, allenamento bollente

Il calcio, la moda, i lavori di sponsorizzazioni con grandi brand. Wanda Nara non si ferma mai, e dopo aver brillantemente superato la crisi con Mauro Icardi, e mostrato un carattere fortissimo, si regala momenti di relax in palestra. Come spesso accade la manager e moglie del calciatore li racconta su una pagina Instagram da 12 milioni e mezzo di followers.

Dopo aver postato una foto con Icardi, in cui la coppia si mostra sorridente, Wanda Nara ha raccontato la sua seduta d’allenamento svolta a casa. Senza trucco e totalmente al naturale, l’argentina si è mostrata con un top strettissimo che evidenzia le sue forme esplosive.

Lingua di fuori, occhi sgranati, un sorriso magnetico. Poi un décolleté che l’ha resa famosissima fin dai suoi esordi, in 4 scatti che hanno generato un boom di commenti. Circa 2 mila persone hanno preso d’assalto la galleria in cui la moglie di Icardi non ha nascosto nulla di una bellezza unica e di un fisico curato nei minimi dettagli.

Un altro momento di relax quindi, prima di una estate caldissima. Quella di una stagione decisiva per Mauro Icardi, che a Parigi o in un altro grande club, dovrà dimostrare di avere ancora quella voglia matta di essere un centravanti da sogno, un po’ smarrita in questa difficile stagione.