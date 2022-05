Michela Quattrociocche così è rovente: lo zoom svela il dettaglio

Un costume coloratissimo con un dettaglio che non passa inosservato: Michela Quattrociocche colpisce la community.

“Scusa ma ti chiamo amore” l’ha resa famosissima, facendo conoscere agli appassionati la sua professionalità e la bellezza nella pellicola targata Moccia.

Dopo aver recitato con Raoul Bova, l’attrice ha incassato un vero e proprio boom di consensi. Quel ruolo da protagonista, conseguito dopo tanti provìni, l’ha resa una star, poi scelta per il sequel “Scusa ma ti voglio sposare”, e per una serie di film di grande successo. Una carriera folgorante, trainata dalla capacità di recitare, dalla professionalità, ma anche da una bellezza che ha lasciato il segno nel cuore degli italiani.

L’attrice romana è poi diventata mamma, si è presa un periodo di pausa, ma ha coltivato la passione per il cinema e per la moda. Il mondo del gossip ha poi svelato tutto del suo rapporto con Alberto Aquilani, famosissimo calciatore della Roma e ora tecnico delle giovanili della Fiorentina. Da quel legame sentimentale, poi naufragato, sono nate due splendide bimbe. L’attrice si è dedicata totalmente a loro, ma non ha mai perso quella notorietà che la rende una delle donne più ammirate dagli italiani.

Michela Quattrociocche, fascino incontenibile in costume da bagno

Cinema, moda, spettacolo. La Quattrociocche è protagonista nella scena italiana, e il suo successo si è trasformato in un boom social, con mezzo milione di followers che attendono uno nuovo scatto per ammirate la sua travolgente bellezza.

Occhi espressivi, un viso particolare e affascinante, forme esplosive e allenatissime per foto eleganti e mai volgari. Il fascino esplode sulla pagina social, fra scatti in arrivo dai frequenti lavori e momenti di relax svelati alla community.

Come l’ultimo, in cui la Quattrociocche si è mostrata con un costume coloratissimo e forme straripanti. Due foto pazzesche con un fisico allenatissimo ed è subito boom di like anche per un dettaglio che non è di certo passato inosservato. Dagli appassionati fino ai vip tutti restano folgorati dalla sua bellezza.

Anche Laura Chiatti, Melissa Satta, Pamela Prati e Giada De Blank hanno voluto sottolineare la bellezza magnetica di una attrice famosa e sempre in grado di stupire. Lo ha fatto di nuovo, mostrando la sua bellezza straripante che associata al talento fanno di lei una donna molto amata dal mondo del cinema.