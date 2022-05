Aida Yespica, la “fragolina” e l’accappatoio che si apre: che spettacolo

Avete mai visto Aida Yespica degustare una splendida fragolina in accappatoio. Attenzione però: quest’ultimo, infatti, tende ad aprirsi e fa vedere tutto quello che la maggior parte dei suoi follower stavano attendendo con molta ansia

A quanto pare no, non avete mai potuto vedere ciò. Non vi preoccupate perché oggi è la vostra giornata fortunatissima. La bellissima venezuelana ha deciso di postare una foto, direttamente dal suo account ufficiale Instagram, che definire uno spettacolo è assolutamente riduttivo. Davvero non abbiamo parole per definire il tutto: non smette mai di sorprenderci. Se davvero non ci credete allora guardate con attenzione – FOTO

Aida Yespica, la fragolina morsa incanta i suoi fan

Effettivamente basta poco per far perdere la testa ai suoi follower. Anche una semplicissima foto, ma non per Aida Yespica che intende accontentare le richieste dei suoi fan. Anche nella maniera più incredibile possibile. In che modo? Pubblicando una immagine che davvero ha mandato tutti al tappeto. No, non ci siamo sbagliati: questa volta ha deciso di farsi inquadrare mentre è alle prese con la degustazione di una piccola fragolina con un look decisamente niente male. Dopo una rilassante doccia, ovviamente, non poteva mancare che indossare l’accappatoio. Anche se quest’ultimo tende ad aprirsi un bel po’ lasciando intravedere un pizzico di lato ‘A’. Tanto basta per far mandare in tilt il social network. E così sta succedendo. Basta andare direttamente sul suo account ufficiale per vedere la pioggia di “like” che sta continuando a ricevere. Numeri impressionanti che stanno aumentando di ora in ora. Anche se di questo non è affatto una notizia visto che è decisamente abituata a tutto ciò. Non potevano mancare gli occhiali da sole e quello sguardo che definire sexy è assolutamente poco. Ovviamente non vedere l’ora di vedere il suo ultimo capolavoro, adesso vi accontentiamo.

Aida Yespica, un lato ‘A’ da primo piano – FOTO

Ecco a voi, Non manca nulla? Ah sì, il filo di trucco che in queste occasioni non deve assolutamente mancare ed anche una collanina ed un anello. Ci tiene a ringraziare colui che ha fornito i suoi occhiali ed anche a chi ha scattato la foto. Anche se i suoi follower stanno ringraziando lei per lo splendido regalo che ha dato loro e che svolterà sicuramente la giornata. In tanti, specialmente tra i commenti, hanno giurato di non aver assolutamente ingrandito l’immagine.