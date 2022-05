Elisabetta Canalis, vestito bianco e trasparente: lo zoom è piccante

Incantevole: una sola parola per descrivere l’ultimo scatto di Elisabetta Canalis, elegante ed esplosiva su Instagram.

Se c’è una donna che può di diritto essere considerata la più amata dagli italiani è di sicuro Elisabetta Canalis. Fin dai suoi esordi le reazioni sono state incredibili per la splendida sarda, che anche in America continua a stupire.

Dalla tv, ai programmi, passano per i talk in cui ha raccontato gli aspetti delle sue storie e della sua vita, il suo successo è stato folgorante. Il mondo del gossip ha provato a raccontare tutto di lei. Dalla sua storia chiacchieratissima con Vieri, che ha dato vita ad una coppia molto amata dai fan, fino al rapporto con George Clooney, la splendida showgirl ha sempre avuto relazioni con personaggi molto famosi.

Una carriera sempre in crescita quella di Elisabetta Canalis, che ora vive negli States dopo un boom di lavori e consenti in Italia. Serie tv, film, programmi musicali e di ogni tipo. Tutte avventure che hanno costruito una popolarità incredibile, portata avanti anche sui social fra grandi sponsorizzazioni, pubblicità e foto da restare a bocca aperta.

Elisabetta Canalis in bianco inchioda allo schermo

“La più bella”. Il commento che ha incassato più like a margine della galleria postata dalla Canalis, esprime in pieno l’affetto deli italiani e della community per la splendida sarda. A giudicare dalle foto mai commento è stato più appropriato.

La Canalis ha infatti postato tre scatti in cui oltre all’incredibile bellezza emerge il suo fascino e la sua grande eleganza. Stivali alti, poi un vestito bianco che lascia intravedere qualche trasparenza, corto e con una scollatura che non passa di certo inosservata agli attenti sguardi dei suoi fan.

Il suo fisico è come sempre impeccabile, lo sguardo buca l’obiettivo e i capelli al vento rendono ancora più affascinante la showgirl e attrice, sempre più famosa anche in America ma sempre legata alle sue origini. Il suo segreto? Lunghe sedute di allenamenti spesso postate sui social, insieme ad una serie di foto che hanno mandato in tilt in web. Di recente la Canalis ha postato alcuni scatti in costume sul letto per una collaborazione con un famoso marchio. Il risultato è una gioia per gli occhi ma soprattutto i like a valanga in una community che testimonia un dato su tutti. Elisabetta Canalis è probabilmente la donna italiana più amata fra tante incredibili bellezze. Basta dare un’occhiata ai numeri e ai commenti per averne certezza.