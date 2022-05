Ludovica Pagani, maglia bollente: zip in seria difficoltà

L’ultimo post di Ludovica Pagani sta facendo molto discutere. Ovviamente in maniera positiva, sia chiaro. La classe ’95 ha deciso di pubblicare una foto, sul suo profilo ufficiale Instagram, davvero niente male e che mette in evidenza

tutto quello che può interessare ai suoi follower. Questa volta è il turno della sua maglia che definire bollente è assolutamente poco. Tanto è vero che la zip è seriamente in difficoltà visto che non riesce a contenere il suo lato ‘A’ e le straordinarie forme che meritano di essere viste con molta attenzione. Un vero e proprio spettacolo per tutti i suoi fan che non stavano aspettando altro se non quello di gustarsi una immagine fantastica – FOTO

Ludovica Pagani, un selfie decisamente incantevole

Che Ludovica Pagani non sia più una sorpresa questo è assolutamente fuori discussione. Adesso è diventata un vero e proprio punto di riferimento sui social network. In particolar modo su Instagram dove è seguita dalla bellezza di 3 milioni di persone che non si perdono un solo appuntamento della nativa di Bergamo. La nota influencer, ricordiamo, si è affacciata nel mondo del calcio prima in alcune trasmissioni televisive sportive locali poi ha effettuato il grande salto in Rai dove era spesso l’inviata negli stadi per il programma ‘Quelli che il Calcio‘. Come riportato in precedenza, però, il suo successo è dovuto soprattutto per i meravigliosi scatti che ci regala sui social. Una gioia per gli occhi per tutti quanti noi che veramente non sappiamo più cosa dire quando si tratta di lei. Il suo ultimo post sta raccogliendo tantissimi “cuoricini”. Un selfie che merita di essere postato. Una canottiera di jeans che, all’improvviso, mostra segni di cedimento come se volesse aprirsi. Tanto è vero che la zip è in seria difficoltà. In questo modo si può vedere benissimo il suo lato ‘A’ che ti fa perdere il fiato.

Ludovica Pagani, tutti in piedi per l’influencer: che…selfie – FOTO

Non delude mai, non c’è assolutamente nulla da fare. Ogni sua foto è veramente un successo. Proprio come questa dove si esibisce con la mano sinistra poggiata sulla testa. Con la destra pronta per scattare la foto mentre la concentrazione del resto delle persone è rivolta esclusivamente ad uno dei suoi repertori più importanti. Occhi castani che ti catturano in un niente e capelli biondi voluminosissimi che ti fanno perdere completamente il fiato. Ovviamente non può mancare quel filo di trucco che non guasta mai.