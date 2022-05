Muriel saluta e ‘tradisce’: addio Atalanta, nuova big italiana

Si ritorna a parlare nuovamente del futuro di Luis Muriel. L’attaccante colombiano, alla fine di questa stagione, potrebbe seriamente lasciare l’Atalanta. Una stagione per nulla indimenticabile la sua: avrà la possibilità di riscattarsi

altrove. Dove? A quanto pare il suo futuro sarà ancora in Serie A, ma ovviamente con un’altra maglia. Il top club si è inserito nella lista delle squadre pretendenti per assicurarsi le sue prestazioni tra qualche mese, ovvero quando inizierà la sessione estiva di calciomercato. Non sarà l’unico, quindi, a lasciare la ‘Dea’ tra pochi mesi. La dirigenza sta pensando ad una vera e propria rivoluzione non appena il campionato si concluderà.

Muriel-Atalanta, fine della storia? Futuro ancora in A

A quanto pare è giunta al termine l’avventura di Luis Muriel tra le fila dell’Atalanta. Dopo tre anni i rapporti con i nerazzurri potrebbero interrompersi. Quello che non finirà, però, è la sua avventura in Serie A che continuerà, ma con un’altra maglia. Come riportato in precedenza, però, non sarà l’unico a lasciare la ‘Dea‘. Si fanno sempre più insistenti le voci dell’addio dell’allenatore Gian Piero Gasperini che potrebbe anche lasciare a fine stagione. Insieme a lui anche altri calciatori. La società è pronta a fare cassa e a ripartire, iniziando un nuovo ciclo. Il colombiano, nell’ultima giornata di campionato, non è riuscito a fare la differenza nella gara pareggiata solamente negli ultimi minuti contro la Salernitana. Adesso la situazione in classifica non è assolutamente delle migliori: dalla Champions League il team rischia di non qualificarsi neanche per la Conference. Nelle ultime tre giornate ci vogliono altrettante vittorie e sperare in qualche passo falso da parte delle squadre che ci sono davanti. Tornando al futuro del classe ’91, però, ci sono importantissime novità. Visto che l’ex Lecce e Siviglia potrà continuare a giocare in Europa.

Muriel, nuova maglia in Serie A?

Una nuova pretendente si aggiunge nella lista delle squadre che vogliono assicurarsi le prestazione dell’attaccante. Si tratta della Roma di José Mourinho. I giallorossi potrebbero farlo giocare in coppia con l’altro centravanti in rosa, ovvero Tammy Abraham. Non è un mistero che lo ‘Special One‘ sia attratto dalle qualità fisiche e tecniche da parte dell’atleta e lo vorrebbe con sé la prossima stagione. Anche se bisogna mettersi in fila e presentare una offerta più alta delle altre per potersi permettere il calciatore. Si parte da almeno 20 milioni di euro.