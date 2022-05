Michela Persico, scollatura e minigonna che tengono attaccati allo schermo

Michela Persico è sempre più attiva sui social network. In particolar modo su Instagram dove nelle ultime ore non solo ha postato un video in cui la si vede protagonista, ma anche una deliziosa foto che ha catturato la nostra attenzione

ed anche quella dei suoi follower che non stavano aspettando altro che un nuovo post dove poter lasciare il loro “like” ed anche il commento di approvazione. Cosa che stanno facendo molti dei suoi fan, specialmente per il look (ed anche la sua straordinaria bellezza che la contraddistingue) che ha sfoggiato poco prima di andare in onda nel suo programma che conduce sull’emittente televisiva ‘7 Gold’. Guardare per credere il tutto – FOTO

Michela Persico, una scollatura da sogno

Da quando è giunta la notizia che le hanno affidato di condurre un programma su ‘7 Gold‘ in tantissimi si sono liberati dai loro impegni per poterla seguire in televisione. Stiamo parlando del programma ‘Influencer di stagione‘ dove è la padrona di casa. Dopo aver lasciato Mediaset per lei si è aperta subito una nuova possibilità, con un programma tutto suo dove si parla decisamente di tutto. Tantissimi, infatti, sono gli ospiti e opinionisti pronti a dire la loro. In questo caso, però, siamo noi a dire qualcosa su di lei e sul suo straordinario look che ci ha mandato completamente fuori di testa. Non ce ne vogliano i ‘Maneskin’ se abbiamo preso una citazione di una delle loro canzoni che ha trionfato a Sanremo dello scorso anno, ma davvero è l’effetto che ci ha procurato la compagna del calciatore della Juventus, Daniele Rugani. Un vero e proprio spettacolo che non può essere messo assolutamente da parte e che merita tutte le attenzioni di questo mondo. Se non avete capito ancora di cosa stiamo parlando non temete che adesso saremo pronti ad accontentarvi.

Michela Persico, minigonna da infarto – FOTO

Non servono assolutamente commenti. In questo caso l’unico mezzo da utilizzare sono gli occhi: uno spettacolo della natura, davvero non c’è che dire. Una scollatura che mette in evidenza il suo straordinario lato ‘A’. Un fisico ben allenato e curato che mette in evidenza le sue straordinarie forme ed una gonna che lascia intravedere un po’ di gambe. In attesa di una nuova puntata (non possiamo assolutamente mancare), ci gustiamo anche il VIDEO postato sul suo account mentre entra in scena nello studio.