Zaira Nara più rovente di Wanda: la camicia si apre e resta in reggiseno

Fascino diverso ma stesso risultato: Zaira Nara, sorella di Wanda, incanta sui social. Numeri da record per i suoi scatti.

L’una biondissima, l’altra mora, ma con due dettagli comuni. Uno è negli occhi chiarissimi ed espressivi, l’altro nel fascino che regala ad entrambe un seguito clamoroso.

Zaira e Wanda Nara condividono il successo sui social, la bellezza e il fascino che traspare negli scatti. Zaira non avrà i numeri social della moglie e agente di Icardi, ma può vantare di essere stata inserita nella classifica delle 50 donne più belle del mondo nella stilata nel 2010 dalla rivista FHM.

Modella, attrice di teatro, showgirl. Zaira Nara è una delle donne più famose in Argentina. Merito di un’eleganza e di una bellezza che l’hanno resa famosa fin da giovane. Dai programmi in tv, fino al teatro, le sue esperienze sono state molte e sempre apprezzate. Ama la moda, gli animali e soprattutto i viaggi, dai quali arrivano istantanee in una pagina social dal seguito clamoroso.

Zaira non avrà infatti i numeri di Wanda, ma con più di 5 milioni di followers, in arrivo da ogni parte del mondo, la sua community è vastissima, e non può fare a meno di apprezzare gli scatti che fanno emergere i punti forti dell’argentina. Sorriso pazzesco, occhi meravigliosi, un fisico statuario per una donna eccezionalmente bella.

Zaira Nara, foto da urlo sui social

Zaira Nara è una apprezzatissima modella e famosissima presentatrice, con un amore nel mondo del calcio nel suo passato. Fu infatti legata sentimentalmente a Diego Forlan, apprezzatissimo bomber passato anche per i club europei e all’Inter. I due dopo una lunga storia avevano deciso di sposarsi, e al termine di una lunga convivenza scelsero di separare le strade.

Zaira però non ha mai smesso di raccontarsi, di lavorare, di alimentare la curiosità dei fan e di trovare spazio in Argentina in tv. Fra programmi e grandi brand che la cercano per via di un fascino pazzesco, la splendida sudamericana ha fatto incetta di commenti positivi e apprezzamenti.

Fra lavori e relax, conduzioni, spettacoli e momenti privati, la modella e showgirl si racconta spesso su Instagram. Lo ha fatto nuovamente con una serie di scatti che inchiodano allo schermo. La camicia nell’ultima galleria si apre, e la sorella di Wanda Nara si mostra in intimo con uno sguardo travolgente.

Boom di like come spesso accade e un seguito che aumenta di anno in anno per una delle donne più belle del mondo, protagonista dei gossip, sempre pronta a stupire con istantanee che lasciano a bocca aperta.