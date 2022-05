Vestito completamente aperto: Jovana, lo spacco è da brividi

Poco prima di entrare in scena la nostra Jovana Djordjevic decide di mettere in mostra tutto il suo fantastico repertorio. In che occasione? Ovviamente prima di entrare in scena per l’ennesima puntata dell’Isola dei Famosi dove ha incantato

non solamente il pubblico presente negli studi, ma anche coloro che l’hanno vista direttamente da casa dove sono rimasti assolutamente senza parole. D’altronde, quando si parla di lei, non potrebbe essere altrimenti. Le reazioni sono sempre quelle: per qualche minuto si rimane fermi come paralizzati. Il motivo è molto semplice: quando vedi una ‘Dea’ del genere l’unica cosa che ti viene in mente di fare è assolutamente quella.

Jovana Djordjevic, un look che mette tutti ko

Ancora una volta a vincere è Jovana Djordjevic. Vince sempre lei, non c’è assolutamente nulla da fare. La modella serba è come se fosse la ‘Rocky’ del pugilato: ha sempre un’arma da nascondere e ci mette tutti al tappeto. Non è la prima volta che lo ha fatto e continuerà a farlo. Il suo livello di sensualità aumenta sempre di più, una cosa che sembra impossibile ma per lei non lo è affatto. Per lei parla decisamente il suo look che è fin troppo incantevole. Se ancora non avete capito di cosa stiamo parlando, vi consigliamo di rimanere qui con noi perché a breve vedrete un vero e proprio spettacolo. Prima di farvi vedere la foto, però, speriamo vivamente che siete rimasti collegati davanti al televisore per vedere l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Nonostante non sia più una concorrente, la compagna dell’ex calciatore Filip continua a regalare delle forti emozioni. Ogni volta che la telecamera la inquadrava il nostro cuore palpitava a mille. La reazione è sempre così quando la osserviamo con attenzione. Capita con Instagram, così come nel piccolo schermo. Adesso però siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando.

Jovana Djordjevic, tacchi da urlo: un lato ‘b’ davvero super – FOTO

Una foto prima di entrare nello studio è una cosa fin troppo obbligatoria. Il look è decisamente sensazionale: lo dimostrano i suoi tacchi altissimi e rigorosamente neri. Proprio come il suo vestito, così aderente, che mette in risalto il suo fantastico lato ‘B’ che non ha bisogno affatto di presentazioni o altro. Ci siete ancora oppure siete svenuti per la sua bellezza? In attesa di una nuova foto godetevi questo capolavoro.