Allegri ne è stregato: vuole subito la stella della Serie B

Allegri avrebbe già dato mandato ai vertici della Juve di chiudere l’operazione per la stella che ha illuminato la Serie B.

La partita con il Genoa ha dato alla Juve nuove indicazioni. Segnali non positivi, o comunque conferme sui problemi di una squadra che ha bisogno di nuovi innesti dal mercato.

L’attacco continua a produrre poco, e i bianconeri non riescono spesso a chiudere le partite, trasformando anche gare all’apparenza semplici in confronti infiniti che a volte si traducono anche in pesanti punti persi. Ecco perché Allegri non ha nessuna intenzione di perdere tempo, e oltre a qualche pedina di grande spessore che la Juve valuta, come Jorginho, Milinkovic Savic e Di Maria, c’è un mercato parallelo su elementi giovani da lanciare.

Proprio per questo il campionato di Serie B potrebbe garantire innesti di qualità senza grossi esborsi, e rappresenterebbe in questa fase una soluzione interessante per i bianconeri, decisi a valutare tutte le strade per accontentare il tecnico.

Allegri ha deciso: La Juve lo vuole subito

La decisione sarebbe già stata presa e sarebbe solo da comunicare allo staff del calciatore. Nicolò Fagioli, talento molto stimato dall’allenatore livornese, tornerà alla base dopo una stagione esaltante con la maglia della Cremonese, che si è conclusa con la promozione e uno score di tutto rispetto per il centrocampista. Fisico, qualità, grande visione di gioco. Sono queste le caratteristiche del calciatore di Piacenza, che con i grigiorossi ha messo insieme 33 presenze con 3 reti e 7 assist.

Fagioli è stato di sicuro fra i migliori della Serie B, e la Juventus ha scelto bene. Il calciatore ha infatti preso in mano il centrocampo di una squadra ambiziosa, si è ritagliato il suo spazio e non è più uscito dalle rotazioni. Il risultato é un campionato interessante sotto molti aspetti, e sarebbe arrivato il momento di tenerlo in rosa puntando su di lui. La Juve ha infatti portato avanti una serie di valutazioni, e fra Fagioli, Rovella e Miretti, almeno due calciatore potrebbe rappresentare le novità in vista del prossimo anno.

Allegri avrebbe già fatto il nome del calciatore prestato alla Cremonese, che intanto ha lanciato qualche segnale ai bianconeri. Il club sarebbe disposto a dargli spazio anche in Serie A, accelerando il processo di crescita di un talento che ormai è letteralmente esploso dopo un anno di cadetteria.

I bianconeri però avrebbero scelto la strada. Fagioli è pronto a fare rientro a Torino, si giocherà le sue possibilità ma con una consapevolezza in più. Della stima di

Allegri era già certo, ora però dopo l’ultimo anno, gli annunci potrebbero trasformarsi in garanzie su un posto in squadra, che dopo l’ennesimo anno in cui il centrocampo è sul banco degli imputati, può segnare la svolta per i bianconeri.