Guendalina Tavassi è un fuoco in costume: l’acqua diventa bollente

Spettacolo sull’Isola dei famosi: Guendalina Tavassi in costume è stratosferica e i fan sottolineano la sua esplosività.

Una protagonista attesissima, che ha rispettato ciò che gli autori speravano potesse porta sull’Isola dei Famosi. Guendalina Tavassi non si è risparmiata, da nessun punto di vista.

La sua simpatia, in tandem con il fratello, sta divertendo tutti, dai telespettatori agli altri concorrenti. Guendalina però non è solo sorrisi. In Honduras ha portato un carattere esuberante, deciso, una personalità che non si tira indietro davanti alle difficoltà previste dal programma e neanche nelle dinamiche che si creano con gli altri concorrenti.

Il resto lo fa un fisico curato nei minimi dettagli. Décolleté esplosivo, sguardo accattivante, una silhouette costruita con sacrificio e allenamento, che nelle prove le consente anche di primeggiare. A far esplodere la sua community però sono anche i costumi che sta indossando. Bikini minimal che evidenziano i suoi punti forti, messi in risalto dal suo staff anche in una pagina Instagram letteralmente decollata.

Dal suo esordio sul piccolo schermo al Grande Fratello, il mondo dello spettacolo e del gossip si è accorto della splendida romana, e affidarle un nuovo ruolo all’interno del reality è stata una scelta che di sicuro sta premiando Ilary Blasi e gli autori del format.

Guendalina Tavassi non smette di stupire

Guendalina Tavassi si candida quindi di diritto ad una vittoria sull’Isola dei famosi. Non solo per la capacità di vincere le prove, ma anche per una simpatia che le sta dando una grande spinta al televoto. Di sicuro però è anche un fisico pazzesco ad attirare gli italiani, da sempre affezionati ad una showgirl che anche sui social ha incassato riscontri molto positivi.

La sua pagina Instagram conta infatti un milione e 200 mila followers, che di certo rappresentano un seguito importante e voti che all’Isola dei famosi conteranno e non poco. Ciò che vale di più per i followers sono però le foto postate. Scatti che in passato hanno generato valanghe di commenti, e che anche ora che la concorrente è impegnata nel programma sono riproposti con continuità da chi cura la sua immagine.

L’ultimo, solo per fare un esempio, ha incassato un boom di like. Guendalina Tavassi è infatti immortalata durante un bagno rilassante in cui la sue sensualità esplode. Costume nero con scollatura, volto divertito, l’acqua del mare ad impreziosire la sua bellezza. Il risultato è in circa 100 commenti in poche ore, in cui la community si organizza per sostenerla in vista della puntata e la spingerà nuovamente sempre più lontano nel programma targato Mediaset.