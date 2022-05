Il costume è davvero mini: Selvaggia Roma già infiamma l’estate

Selvaggia Roma non vede assolutamente l’ora che arrivi l’estate per poter mostrare ai suoi follower la sua nuova collezione di costumi. Anche noi stiamo attendendo con ansia questo momento, anche se nelle ultime ore abbiamo

ricevuto una anteprima davvero niente male. Di che stiamo parlando? Ovviamente del suo ultimo post pubblicato sul profilo ufficiale social Instagram. Inutile dirvi che, anche in questa occasione, ha mandato in tilt completamente il web con il suo capolavoro che merita di essere osservato con molta attenzione. Tanto è vero che sta raccogliendo una pioggia di “like” impressionante. Un numero che sta aumentando ora dopo ora. Guardare per credere

Selvaggia Roma, un costume che sembra sparire

E’ incredibile l’effetto che fa la nostra Selvaggia su di noi. Ogni volta che la vediamo, che sia in televisione o sui social, il nostro cuore batte sempre di più. Per chi non la conoscesse (anche se dubitiamo fortemente) siamo pronti a spiegarvi e raccontarvi brevemente la sua storia in tv. Esordisce, nel piccolo schermo, nel programma ideato e realizzato da Maria De Filippi, ovvero ‘Tempatation Island‘, ma condotto da Filippo Biscaglia. In quella occasione partecipò con il suo ormai ex fidanzato, Francesco Chiofalo, per mettere alla prova il loro amore con tentazioni ed altro. Tutto andò per il meglio, tanto è vero che il pubblico li prese in simpatica, anche se dopo cinque anni di relazione il loro rapporto terminò comunque. Probabilmente adesso vi ricordate ancora di più di lei se vi diciamo che ha partecipato anche ad una edizione del ‘Grande Fratello Vip’, condotto da Alfonso Signorini. Per chi non lo sapesse, inoltre (per terminare il lato gossip) non è questo il suo vero nome. Ebbene si, in realtà si chiama Sabrina Haddaji. Ha origini tunisine per via del padre. A quanto pare con quest’ultimo i rapporti non sono mai stati buoni ed ha deciso di cambiare completamente vita. Bene, gossip a parte adesso ci concentriamo solo su quello per cui siete qui.

Selvaggia Lucarelli, costume esplosivo: che forme – FOTO

Delle forme a dir poco eccezionali che ci mettono davvero in enorme difficoltà. Un fisico che definire “statuario” è assolutamente poco. Un costume che sembra quasi stia per esplodere visto che non riesce a contenere le sue straordinarie forme che meritano di essere osservate con molta attenzione. Mani nei capelli per lei, ma allo stesso tempo anche per noi. Che spettacolo la nostra Selvaggia!