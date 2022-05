Carolina Stramare scollatura esagerata: tutti ipnotizzati

Carolina Stramare incanta tutti. L’ultimo set fotografico pubblicato su Instagram ha letteralmente messo al tappeto i fan. Tantissimi, come di consueto, i “mi piace” e i commenti pervenuti sotto al post.

Non si fa altro che parlare di lei. Carolina Stramare si sta creando, sempre più, un immagine di una certa rilevanza. Sono passati poco meno di tre anni da quando pè stata proclamata Miss Italia eppure è diventata una delle modelle più amate e più seguite sui social dagli italiani e non solo. La modella ligure è anche tra le più apprezzate per quanto concerne il Calcio, visto che da questa stagione è diventata la “madrina” della Serie B e con Helbiz Live segue le gare del campionato cadetto.

Nessuna storia con Vlahovic

Dopo il suo passaggio alla Juventus, Dusan Vlahovic ha visto abbassarsi la sua media realizzativa, una cosa che sta mettendo in discussione la sua compatibilità con il gioco proposto da Massimiliano Allegri. Qualche malizioso da la colpa anche a qualche responsabilità esterna. Carolina Stramare, però, non c’entra. Il nome della modella venne accostato a quello di Vlahovic proprio nei giorni in cui si stava consumando il trasferimento del bomber serbo dalla Fiorentina alla Juventus. Sui giornali di gossip non si parlava d’altro. Una cosa che, però, non è mai piaciuta ai protagonisti ed in particolare a Carolina Stramare. Pochi giorni più tardi, infatti, l’ex Miss Italia ha preso di petto la situazione e tramite alcune storie Instagram ha dichiarato di non aver alcun legame amoroso e che quando accadrà sarà lei stessa a darne notizia. Una presa di posizione netta che fuga ogni tipo di dubbio in merito.

Carolina Stramare, lo sguardo non lascia scampo!

Proprio Instagram sta diventando una “passerella extra” per Carolina Stramare. La modella è seguita da circa 406 mila followers, un seguito che sta crescendo a vista d’occhio di settimana in settimana, a dimostrazione che il successo della ligure sta crescendo sempre di più man mano che passano i giorni. In effetti, man mano che passa giorni aumentano anche le foto e i video presenti sul feed della modella. Se crescono i followers, lievitano, inevitabilmente anche i like e i commenti sotto ai post. Un dato che è possibile notare con l’ultimo set fotografico pubblicato dalla Stramare. L’ex Miss Italia si trova in camerino e sfoggia un look molto particolare caratterizzato da un corsetto molto scollato. A colpire in maniera forte, nelle tre foto, è lo sguardo magnetico della modella che, inevitabilmente, non lascia scampo.