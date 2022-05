Miriam Leone, una ‘Dea in versione anni ’50: tutti ai suoi piedi

Miriam Leone posta una foto stile anni ’50 che difficilmente non può catturare l’attenzione dei suoi follower. Il look e la sua straripante bellezza davvero manderebbero ko tutti coloro che la seguono sui social network

Non è da escludere che tutto questo si sia verificato. Non si tratterebbe affatto della prima volta, l’attrice ha sempre sbalordito con le sue pose a dir poco eccezionali. Quella che ha deciso di postare, nelle ultime ore, davvero ci rende stupefatti. Ogni volta è come se fosse la prima: emozioni indescrivibili. Si può dire chiaramente che si tratta di una delle bellezze italiane nel mondo del cinema e non solo. Guardare per credere – FOTO

Miriam Leone, una star al ‘David di Donatello’

Un look decisamente da ‘Diva’ quella in cui si è presentata la nostra Miriam Leone alla sessantasettesima edizione del ‘David di Donatello’ 2022, condotto da Carlo Conti. Insieme a lei l’inseparabile marito Paolo Carullo. Quest’ultimo, specialmente sui social network, è stato definito l’uomo più invidiato d’Italia. Il motivo lo si può subito intuire. E’ stata candidata per il ruolo di ‘Eva Kant‘ nel film ‘Diabolik’. Diabolico (e allo stesso tempo intrigante) è decisamente il suo look che ha sfoggiato a Roma dinanzi a tantissime persone e fotografi che hanno catturato il momento. L’attrice, però, ha pensato anche ai suoi fan che la seguono su Instagram ed ha voluto fare loro un grande regalo. Ovvero? Un selfie di tutto rispetto che merita tutte le attenzioni di questo mondo. Inutile dire che l’immagina sta ottenendo un grandissimo successo. Si parla di una vera e propria opera d’arte che davvero ti cattura con lo sguardo. Come riportato in precedenza non si tratta affatto della prima volta, ma questa davvero è a dir poco incantevole. Se non avere visto il suo ultimo capolavoro non temete perché siamo qui per risolvere i vostri desideri.

Miriam Leone fa rimanere tutti senza parole (e fiato) – FOTO

Come volevasi dimostrare anche in questa occasione ha fatto mancare il respiro ad un bel po’ di persone. Sui social sicuramente, figuriamoci coloro che l’hanno vista dal vivo nella Capitale. Un look decisamente mozzafiato: un vestito bianco ed una rete che copre il suo braccio sinistro. Un accenno di sorriso ed uno sguardo che definire provocante è assolutamente poco. Quel filo di trucco che non deve mai mancare in queste occasioni ed una acconciatura anni ’50 che fa impazzire tutti coloro che sono su Instagram.