Elisa De Panicis, tutto in vista: niente intimo e maglia trasparente

Un nuovo post tutto da gustare offerto gentilmente dalla nostra Elisa De Panicis. In particolar modo ha catturato la nostra attenzione una foto che veramente ci ha tolto il fiato. Siamo sicuri che anche con voi l’effetto sarà semplicemente lo stesso

La cantante sa sempre come sorprendere i suoi ammiratori. Ovviamente con delle foto da pubblicare sul suo account ufficiale Instagram e soprattutto con le ‘stories’ che posta ogni qualvolta vuole nell’arco della sua giornata. I follower non se ne perdono neanche una e sono sempre pronti in attesa di ulteriori novità. Nelle ultime ore il social network è andato completamente in tilt dopo la pubblicazione in cui la classe ’92 è la protagonista ufficiale

Elisa De Panicis, dell’intimo nessuna traccia

Qualcuno per caso ha visto il suo intimo nascosto da qualche parte? Assolutamente no. No, non siamo impazziti, ma ci stiamo riferendo all’ultimo post pubblicato dalla splendida donna che vedete in foto. Ovviamente stiamo parlando di Elisa De Panicis che ha deciso di fare un vero e proprio album mettendo le migliori dieci foto. E’ stata molto dura per noi della redazione sceglierne solamente una. Quella che ha catturato particolarmente la nostra attenzione, però, è stata decisamente l’ultima che ci ha tolto il respiro per qualche secondo. Successivamente sono arrivati i soliti giramenti di testa ed alla fine gli occhi sbarrati increduli di quello che avevamo visto. Se pensate che stiamo esagerando allora non avete ancora visto di che cosa stiamo parlando. Non dovete assolutamente temere visto che ci siamo noi a soddisfare le vostre richieste e siamo pronti ad esaudirle. Davvero siamo rimasti senza parole. Le altre volte è successo, ma in questa occasione davvero non sappiamo cosa dire e aggiungere visto che abbiamo finito tutti gli aggettivi per lei.

Elisa De Panicis, la maglia trasparente cattura la nostra attenzione – FOTO

Come avete ben potuto intuire ha postato per la rivista settimanale ‘Grazia‘. In che modo? Con una maglia semplicemente trasparente. Dell’intimo? Assolutamente nessuna traccia. Capelli decisamente particolari rispetto a come siamo abituati a vederla, stesso discorso anche per il trucco, ma questo non vuol dire che abbia perso la sensualità che la contraddistingue. Anzi, pare che sia aumentata ulteriormente dopo la pubblicazione di questa immagine. Voi ci siete ancora oppure avete perso i sensi? Se così fosse non vi preoccupate che è del tutto normale.