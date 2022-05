Elisabetta Canalis, costume a perizoma e tutto in vista: che spettacolo

Elisabetta Canalis non ha postato una semplice foto, ma una vera e propria cartolina direttamente dalla sua abitazione a Los Angeles. Ancora non abbiamo subito il colpo del suo trasferimento, sia per motivi di lavoro che soprattutto per

quelli amorosi, negli Stati Uniti D’America. Fortuna che ci sono i social network. In merito a questo l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ ci aggiorna, costantemente, su quello che fa nell’arco di una giornata. Tanto è vero che è molto attiva sui social network. Lo dimostrano le ultime ‘storie’, video ed anche immagini che pubblica sul suo canale ufficiale. L’ultima che hanno visto i suoi follower non ha bisogno di essere commentata. Guardare per credere

Elisabetta Canalis, una cartolina da Los Angeles

Un momento di relax è proprio quello che ci vuole. Soprattutto se è firmato Elisabetta Canalis. Ancora una deliziosa foto postata dalla nativa sarda che ha deciso di mandare, ulteriormente, in tilt Instagram. Non si tratta affatto della prima volta che il contenuto della sua immagine è ad “altissimo rischio”. Questo lei lo sa benissimo e non gli importa assolutamente. Stesa sul lettino, approfittando di una bellissima giornata di sole, la nostra Eli rimane con gli occhi chiusi ma con il resto del suo repertorio bene aperto. Di che cosa stiamo parlando? Del suo fantastico lato ‘B’ che non può assolutamente passare inosservato. Ovviamente non ci riferiamo solamente a quello, ma anche alla sua straripante forma. Ottimi sono i risultati che ottiene con gli allenamenti in compagnia della sua personal trainer. Tanto è vero che, in molte occasioni, ha deciso di postare quello che fa direttamente dal giardino della sua abitazione. Gli allenamenti in piscina sono per noi assolutamente indimenticabili. Sì, adesso siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Sappiamo benissimo che non vedete l’ora di guardare il suo costume a perizoma…

Elisabetta Canalis, sola e spensierata: costume in forte difficoltà – FOTO

Tutto quello che dovevamo dirvi ve lo abbiamo già riportato. In questi casi le parole non servono affatto. Bisogna utilizzare l’unico strumento capace di trasmettere emozioni: ovvero gli occhi. Piede destro sulla coscia sinistra, mano destra sulla fronte. No, non è il gioco “Twister”, ma la posa che ha fatto impazzire di gioia i suoi follower che stanno riempiendo questa opera d’arte a suon di “like” più che meritati. Lo spettacolo di Elisabetta è servito.