Decisione a sorpresa presa: panchina a Maresca

Enzo Maresca pronto ad intraprendere una nuova avventura dopo la parentesi sfortunata di Parma. Tutti gli indizi portano ad uno specifico club. L’ex giocatore della Juventus è pronto a ripartire seguendo, come sempre, quanto appreso da Pep Guardiola.

Enzo Maresca è uno degli allenatori emergenti più chiacchierati dell’ultimo periodo. Al netto della parentesi sfortunata in quel di Parma culminata con l’esonero a Novembre, il tecnico ed ex centrocampista vanta esperienze di tutto rispetto. Infatti, prima di dire sì ai ducali è stato la guida tecnica del Manchester City Under 23 lavorando in sinergia con Pep Guardiola.

Una lunghissima carriera da calciatore

Fino a qualche tempo fa era uno dei migliori centrocampisti del calcio italiano. Enzo Maresca, nella su lunga carriera da calciatore ha vestito le maglie di diversi club. Cresciuto nelle giovanili del Milan, il centrocampista campano vive la sua prima esperienza da professionista in Inghilterra al West Bromwich Albion. Con il club inglese gioca un anno e mezzo prima di tornare in Italia trasferendosi alla Juventus nel Gennaio del 2000. Da allora comincia tutta la trafila di Maresca in massima serie. In rapida successione giocherà con Bologna, Juventus, Piacenza, ancora Juventus, poi Fiorentina. Successivamente Maresca intraprende anche alcune esperienze all’estero. Siviglia, poi Olympiakos ed infine Malaga. Poi rientra in Italia dove veste le maglie di Sampdoria, Palermo e infine Verona.

Dopo il ritiro, l’ex centrocampista, celebre anche per un esultanza irriverente contro i tifosi del Torino in seguito ad un gol realizzato con la maglia della Juventus in un famoso derby della Mole, ha intrapreso la carriera da allenatore. Prima di essere capo allenatore, l’ex centrocampista è stato prima vice di Fulvio Florin all’Ascoli in Serie B. Successivamente è collaboratore di Vincenzo Montella nel corso dell’esperienza a Siviglia dell’ex tecnico di Catania, Fiorentina e Milan. Nel 2018 segue Manuel Pellegrini come vice allenatore al West Ham. Solo nel 2020 viene ingaggiato dal Manchester City Under 23 con cui conquista la Premier League 2.

Maresca, dopo Parma il tecnico riparte: un club è fortemente interessato

Enzo Maresca è pronto a ripartire. Il tecnico campano, infatti, secondo le ultime notizie riportate da “Tuttomercatoweb.com“, sarebbe finito nel mirino del Watford. La squadra inglese è alla ricerca di un allenatore. Nelle ultime ore, però, sta impazzando la voce secondo cui Maresca potrebbe entrare in ottica Palermo qualora dovesse concretizzarsi l’acquisto della società siciliana da parte del gruppo proprietario del Manchester City. Entrambe le vicende sono in continua evoluzione e, la sensazione è che la prossima sarà un’estate ricca di novità per Enzo Maresca.